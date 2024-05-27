Птица свила гнездо в метро

741
1
1
В японском метро птица (предположительно ласточка) неожиданно свила гнездо. Один из пассажиров запечатлел гнездо и пернатую маму.
Работники метро не только не прогнали птицу, но и поставили специальную информационную табличку для пассажиров.
Источник:
Ссылки по теме:
- Cпасение птенца пустельги, выпавшего из гнезда
- Так выглядит улей пчёл тригона
- Птичья семейная драма
- Зато не в ипотеку: необычный обитатель гнезда на дереве
- Мужчина отдаёт шерсть своего кота птицам
Новости партнёров
реклама