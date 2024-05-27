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Птица свила гнездо в метро

Птица свила гнездо в метро

Автор:
27 мая 2024 10:52
Метки: Видео   Метро   Япония   в мире   гнездо   добро   животные   птица   
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В японском метро птица (предположительно ласточка) неожиданно свила гнездо. Один из пассажиров запечатлел гнездо и пернатую маму.

Работники метро не только не прогнали птицу, но и поставили специальную информационную табличку для пассажиров.

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Метки: Видео   Метро   Япония   в мире   гнездо   добро   животные   птица   
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3987 постов (3981 в горячем)

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