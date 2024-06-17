"Совсем малявка!": в Туле соседи нашли у дома коляску с младенцем

Telegram-канал НТВ сообщил о женщине, которая оставила своего двухмесячного ребёнка на парковке. В распоряжении журналистов оказалось видео, которое было снято камерами видеонаблюдения. На них попала женщина с коляской. Сначала она шла мимо парковки, а потом остановилась, подойдя к газели. В это время коляска покатилась, но женщина успела её схватить. После этого она припарковала коляску у автомобиля и ушла.