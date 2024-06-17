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"Совсем малявка!": в Туле соседи нашли у дома коляску с младенцем

"Совсем малявка!": в Туле соседи нашли у дома коляску с младенцем

Автор:
17 июня 2024 20:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тула   бросила ребёнка   дети   мать   младенец   фото   
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Женщина оставила коляску с ребёнком на парковке и пошла спать.

Telegram-канал НТВ сообщил о женщине, которая оставила своего двухмесячного ребёнка на парковке. В распоряжении журналистов оказалось видео, которое было снято камерами видеонаблюдения. На них попала женщина с коляской. Сначала она шла мимо парковки, а потом остановилась, подойдя к газели. В это время коляска покатилась, но женщина успела её схватить. После этого она припарковала коляску у автомобиля и ушла.

Плач ребёнка услышали соседи только утром. Они тут же вызвали полицию и дождались правоохранителей, успокаивая младенца. Полицейские оперативно нашли мать - та спала дома как ни в чём не бывало. Сообщается, что женщина была пьяна. Ребёнка временно отправили в медицинское учреждение, к счастью он чувствует себя хорошо. Почему мать поступила так со своим ребенком, пока непонятно.

В СУ СК России по Тульской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Также уточняется, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела. Он взял на контроль ход этого дела.

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Метки: Россия   Тула   бросила ребёнка   дети   мать   младенец   фото   
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4  комментария
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8k
Умница-красавица 50 минут назад
Материнский капитал не забыла получить, небось?
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96k
Херанука Паибалу 56 минут назад
Пьянь или наркомань
Классический поступок человека, неспособного руководить и осознавать свои действия
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5129 постов (4914 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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