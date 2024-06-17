"Совсем малявка!": в Туле соседи нашли у дома коляску с младенцем

Женщина оставила коляску с ребёнком на парковке и пошла спать.
Telegram-канал НТВ сообщил о женщине, которая оставила своего двухмесячного ребёнка на парковке. В распоряжении журналистов оказалось видео, которое было снято камерами видеонаблюдения. На них попала женщина с коляской. Сначала она шла мимо парковки, а потом остановилась, подойдя к газели. В это время коляска покатилась, но женщина успела её схватить. После этого она припарковала коляску у автомобиля и ушла.
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Плач ребёнка услышали соседи только утром. Они тут же вызвали полицию и дождались правоохранителей, успокаивая младенца. Полицейские оперативно нашли мать - та спала дома как ни в чём не бывало. Сообщается, что женщина была пьяна. Ребёнка временно отправили в медицинское учреждение, к счастью он чувствует себя хорошо. Почему мать поступила так со своим ребенком, пока непонятно.
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В СУ СК России по Тульской области сообщили о возбуждении уголовного дела по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Также уточняется, что главе ведомства Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела. Он взял на контроль ход этого дела.
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Классический поступок человека, неспособного руководить и осознавать свои действия
в ТАКОМ случае ребенка отберут СРАЗУ
не дожидаясь, когда он будет замерзать повторно, погибая
.
над мадам - надзор
еще раз родит - снова присмотр
есть другие дети - пристальное внимание
если мадам ИСПОЛНИЛА ТАКОЕ - это "просто так" не оставят
.
многократно потом такие мадам жалуются в СМИ, протрезвев, что "источник дохода" у нее отобрали....
сцуки