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На Играх БРИКС синхронист занял первое место, не имея соперников

На Играх БРИКС синхронист занял первое место, не имея соперников

Автор:
17 июня 2024 19:59
Сообщество : Спорт
Метки: БРИКС   Спорт   игры брикс   интересное   первое место   синхронист   фото   
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Дискомфорта он не испытывает.

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию россиянин Александр Мальцев занял первое место на Играх БРИКС в произвольной соло-программе. Он получил более 211 баллов и взял золото. Вот только соперников у Мальцева не было. Днём ранее Мальцев выиграл в техническую программу, где у него был один соперник. Мальцев оставил позади пловца из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра, сообщает ТАСС.

В интервью Мальцев рассказал, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия соперников.

Сегодня на соревнованиях конкуренции не было, потому что я выступал отдельно. Я больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать - здесь, на Играх БРИКС, я выступаю в четырех видах программы, - рассказал Мальцев.

Игры стран БРИКС — это международные соревнования, которые проходят каждый год перед саммитом БРИКС. На этот раз они проходят в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены состязаются в 30 видах спорта.

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Метки: БРИКС   Спорт   игры брикс   интересное   первое место   синхронист   фото   
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18  комментариев
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300
Алексей Давыдов Час назад
как это развидеть теперь?)
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5k
Fishki_surfer 7 минут назад
А где и когда следующие отборочные?
Плавать я к тому времени научусь, обещаю!
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1k
Ви 7 минут назад
Я думал что синхронным плаванием занимаются только женщины, и не в одиночку, иначе с кем им синхонизироваться.... Странно что он вообще появился, этот синхронист.
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39k
Вепс 9 минут назад
Для всех кто не знает что такое синхронное плавание, и которым даже лень поискать, цитирую сюда. И о новость, в синхронном плавании есть соло программы!

"Синхронное плавание, также с 2017 года используется название артистическое плавание водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.

Несмотря на кажущуюся лёгкость, синхронное плавание является весьма требовательным видом спорта помимо того, что спортсмены испытывают серьёзные физические нагрузки, им нужно обладать не только выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и исключительным контролем дыхания.

Официальные соревнования проводятся по спортивным дисциплинам:

фигуры
соло
соло техническая программа
соло произвольная программа
дуэт
дуэт техническая программа
дуэт произвольная программа
дуэт смешанный
дуэт смешанный техническая программа
дуэт смешанный произвольная программа
группа
группа техническая программа
группа произвольная программа
комби
акробатическая группа"
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5
gelkoff Полчаса назад
Ну мужское синхр пл пришло от туда - мы все знаем откуда! Это чисто женский вид спорта, как и художественная гимнастика. Какого хрена этот "голубой " вид программы здесь допустили, это отдельная тема! Возможно пропаганда этих самых! БЕСИТ !
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5
gelkoff 10 минут назад
Сразу два недовольных! Прикольно!
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63k
Мойша Полчаса назад
Синхронное плавание - это минимум ДВА спортсмена.
И еще - давно мужики в синхронном участвуют?
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8k
Neo 37 минут назад
Ну ок. Вот только синхронное выступление с кем? С альтер-эго?
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63k
turyst 41 минуту назад
Хм... Синхронное плавание, оно как бы подразумевает, что должно быть более одного участника выступления.
И они должны двигаться синхронно.
Как бы, в этом смысл и есть.

А тут? С кем он синхронно? Сам с собой?
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1k
DuckTales 56 минут назад
А давно туда мужики пошли ?
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11k
Vacony Час назад
..как то это совсем не мужской вид спорта....
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5k
Алекс Лом Час назад
синхронное плаванье всегда было женским видом спорта и мало того оно командное - синхронно команда выполняет сложную танцевальную программу на воде . у нас появился первый женщь с яйцами.
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96k
Херанука Паибалу Час назад
Дадут нормально денег призёру - в следующий раз будет очередь из выступающих
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5129 постов (4914 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359366



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