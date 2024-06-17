На Играх БРИКС синхронист занял первое место, не имея соперников

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию россиянин Александр Мальцев занял первое место на Играх БРИКС в произвольной соло-программе. Он получил более 211 баллов и взял золото. Вот только соперников у Мальцева не было. Днём ранее Мальцев выиграл в техническую программу, где у него был один соперник. Мальцев оставил позади пловца из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра, сообщает ТАСС.