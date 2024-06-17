На Играх БРИКС синхронист занял первое место, не имея соперников

Дискомфорта он не испытывает.
Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию россиянин Александр Мальцев занял первое место на Играх БРИКС в произвольной соло-программе. Он получил более 211 баллов и взял золото. Вот только соперников у Мальцева не было. Днём ранее Мальцев выиграл в техническую программу, где у него был один соперник. Мальцев оставил позади пловца из Таиланда Кантинана Адисаисирибутра, сообщает ТАСС.
Выступление Александра Мальцева
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В интервью Мальцев рассказал, что не испытывает дискомфорта из-за отсутствия соперников.
Сегодня на соревнованиях конкуренции не было, потому что я выступал отдельно. Я больше настраивался, чтобы показать максимально хорошее исполнение программы. Главное, чтобы была возможность выступать - здесь, на Играх БРИКС, я выступаю в четырех видах программы, - рассказал Мальцев.
Игры стран БРИКС — это международные соревнования, которые проходят каждый год перед саммитом БРИКС. На этот раз они проходят в Казани с 12 по 23 июня. Спортсмены состязаются в 30 видах спорта.
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Плавать я к тому времени научусь, обещаю!
"Синхронное плавание, также с 2017 года используется название артистическое плавание водный вид спорта, связанный с выполнением в воде различных фигур под музыку.
Несмотря на кажущуюся лёгкость, синхронное плавание является весьма требовательным видом спорта помимо того, что спортсмены испытывают серьёзные физические нагрузки, им нужно обладать не только выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным мастерством и исключительным контролем дыхания.
Официальные соревнования проводятся по спортивным дисциплинам:
фигуры
соло
соло техническая программа
соло произвольная программа
дуэт
дуэт техническая программа
дуэт произвольная программа
дуэт смешанный
дуэт смешанный техническая программа
дуэт смешанный произвольная программа
группа
группа техническая программа
группа произвольная программа
комби
акробатическая группа"
Я никого не защищаю, и тем более не пропагандирую, наверное не все знают что в некоторых видах спорта, в принципе, очень сильно проявляются лгбт движения. К примеру женский баскетбол, войлейбол, толкатели ядра и тд. В числе мужских тоже есть, к примеру плавание. Они же не пропагандируют. Даже в СССР были представители, и была статья в УК. Не стоит всех под одну гребенку.
И еще - давно мужики в синхронном участвуют?
И они должны двигаться синхронно.
Как бы, в этом смысл и есть.
А тут? С кем он синхронно? Сам с собой?