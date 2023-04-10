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Птичья семейная драма

Птичья семейная драма

Автор:
10 апреля 2023 08:52
Сообщество : Животные
Метки: видео   гнездо   животные   интересно   птицы   разборка   
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Камера наблюдений, установленная в птичьем домике, запечатлела необычную сцену. Пернатый чужак залез в гнездо и решил сделать что-то нехорошее. Птица позвала самца и вместе они прогнали негодяя.

Пернатая Санта-Барбара. Теперь придётся птичьего участкового вызывать.

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Метки: видео   гнездо   животные   интересно   птицы   разборка   
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3  комментария
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3k
Едондер пуп 38 минут назад
Прямо при детях все!))
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16
Алексей 58 секунд назад
а чужак молодец успел все и удовлетворится и получить, но я за яички переживал больше
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3k
Aleksandr M. Полчаса назад
Хорошо хоть яйцы не поколотили, черти пернатые
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Alex Chebrikov

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