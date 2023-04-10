Птичья семейная драма

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

Брачные танцы капюшонных поганок

На свободу захочешь и не так поплывешь!

Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды

Смышлёный утёнок нашёл безопасный спуск к воде

Дозаправка в воздухе: птицы пьют воду из поилки