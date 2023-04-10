Птичья семейная драма

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Камера наблюдений, установленная в птичьем домике, запечатлела необычную сцену. Пернатый чужак залез в гнездо и решил сделать что-то нехорошее. Птица позвала самца и вместе они прогнали негодяя.
Пернатая Санта-Барбара. Теперь придётся птичьего участкового вызывать.
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