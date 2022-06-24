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Cпасение птенца пустельги, выпавшего из гнезда

Cпасение птенца пустельги, выпавшего из гнезда

Автор:
24 июня 2022 08:52
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   гнездо   добро   животные   птенец   птицы   спасение   
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Мужчина обнаружил на земле выпавшего из гнезда птенца и поспешил вернуть его на место. Короткая спасательная операция была запечатлена на видео.
Местный житель запечатлел лежавшего на земле птенца. Пернатый хищник из семейства соколиных выпал из гнезда и был обречен на земле на верную гибель. Мужчина взял малыша на руки, а затем вернул к сородичам.

Источник:

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Метки: в мире   видео   гнездо   добро   животные   птенец   птицы   спасение   
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