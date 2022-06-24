Cпасение птенца пустельги, выпавшего из гнезда

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Мужчина обнаружил на земле выпавшего из гнезда птенца и поспешил вернуть его на место. Короткая спасательная операция была запечатлена на видео.
Местный житель запечатлел лежавшего на земле птенца. Пернатый хищник из семейства соколиных выпал из гнезда и был обречен на земле на верную гибель. Мужчина взял малыша на руки, а затем вернул к сородичам.
Автор видео надеется, что спасённый птенец больше не выпадет из гнезда.
Источник:
АНТИФИШКИ
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