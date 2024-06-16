Фотоподборка известных личностей ХХ века

Представляю вам подборку знаменитых людей ХХ века. Каждый человек из этой подборки внёс свой вклад в историю: культуры, кино, спорта и науки или политики. Все фотографии были раскрашены.
Бриджит Бардо со своей собачкой, конец 50-х
Бриджит Бардо - легендарная французская актриса, певица и модель. Она прославилась в 1950-х и 1960-х годах, став мировым секс символом и одной из самых знаменитых женщин в мире.
Слава к ней пришла после фильма: "И Бог создал женщину", который вышел на экраны в 1956 году.
Супруги Владимир Меньшов и Вера Алентова с дочерью Юлей, 1969 год
В 1981 году Владимир Меньшов получит премию «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит», где его жена сыграла главную роль.
Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1980 год
Пол Маккартни - это название, синонимическое с историей музыки. Он певец, автор песен, музыкант и композитор, который был известен как член легендарных Битлз. Его влияние на популярную музыку неизмеримо, и его влияние продолжает резонировать между поколениями.
Майкл Джексон был очень влиятельной и противоречивой фигурой в музыке и популярной культуре. Его новаторские музыкальные клипы произвели революцию в музыкальной индустрии. Его альбом «Триллер» (1982): Стал самым продаваемым альбомом всех времен.
В 1983 году у двух музыкальных легенд вышла совместная песня: «Say Say Say», которая стала хитом во многих странах мира.
Лев Яшин дapит Пеле миниатюрный самовар на тренировке, июль 1965 года
В 1965 году на стадионе Лужники (Центральном стадионе им. Ленина), состоялся товарищеский матч между СССР и Бразилией. На матч пришло более 100 тысяч советских болельщиков. Лев Яшин не смог сыграть из-за травмы, но при встрече с Пеле подарил ему миниатюрный самовар.
Арнольд Шварценеггер, 1974 год, Мельбурн
На тот момент именитый бодибилдер уже начал покорять кино. Первой ролью Шварценеггера в кинематографе стал образ Геркулеса в фильме «Геркулес в Нью-Йорке» в 1970 году.
Андрей Николаевич Туполев и Сергей Владимирович Ильюшин, 1966 год
На этом снимке — два великих отечественных авиаконструктора, которые внесли огромный вклад в развитие Советского авиастроения.
Чак Норрис против супружеской пары Маккартни. Канны, май 1980 года
Чак Норрис - актер, известный своими навыками боевых искусств и карьерой в боевых фильмах.
Роберт Де Ниро и Олег Янковский на XV Московском Международном кинофестивале, 1987 год
Дружба советской и американской звезд кинематографа длилось более 25 лет, вплоть до 2009 года, когда Олега Янковского не стало.
Фидель Кастро с поклонниками. Первый визит Фиделя Кастро в США, 1959 год
Наталья Варлей на арене цирка, 1967 год
Наталья Варлей - одна из главных кинодив советского кино 60-70-х годов. До мира кино она выступала в цирке. Закончила цирковое училище и получила специальность: "артистка-эквилибристка Союзгосцирка".
Софи Лорен на Красной площади, 1965 год
Знаменитая итальянская актриса Софи Лорен приехала в Москву на международный кинофестиваль. Это был ее первый визит в Советский Союз. Красотка представляла только, что вышедший фильм «Брак по-итальянски» с собой в главной роли. По итогам фестиваля она получила приз за лучшую женскую роль.
Юрий Гагарин на рыбалке, 1965 год
Думаю этого человека представлять никому не надо. Первый человек покоривший космос и просто обаятельный герой. Его наследие продолжает вдохновлять поколения астронавтов и энтузиастов космоса во всём мире.
Эрнё Рубик изобретатель кубика, 1981 год
Эрнё Рубик - венгерский архитектор и скульптор, наиболее известный тем, что изобрел кубика Рубика , одну из самых популярных головоломок в мире.
Майк Тайсон с женой, тещей и будущим президентом США, 11 июля 1988 года
Сальвадор Дали рисует рог носорога. Париж, 1955 год
Джеки Чан и Пьер Ришар в Гонконге, 1984 год
Знакомство знаменитого французского актера с Джеки Чаном произошла во время съемок фильма «Покровитель» в Гонконге.
В то время Джеки Чан ещё не был мировой звездой, как сейчас, он пока не попал в Голливуд и снимался только у себя на родине.
Композитор Сергей Рахманинов играет для внучки Софьи. США, 1927 год
Сергей Василиевич Рахманинов — был известным российским композитором, пианистом и дирижером. Он считается одним из самых важных композиторов поздней романтической эры, известной своей глубоко выразительной и виртуозной музыкой.
Шарль Азнавур играет для Брижит Бардо. Франция, 1958 год
Шарль Азнавур — французский шансонье, композитор, поэт, писатель и актёр армянского происхождения.
Мэрилин Монро с мужем, 1956 год
Марлон Брандо и его такса Kurtze Beiner (Короткие Лапки), 1949 год
Считается одним из величайших и самых влиятельных актёров всех времён, он получил многочисленные награды за свою шестидесятилетнюю карьеру, включая две премии «Оскар», две премии «Золотой глобус», награду Каннского кинофестиваля и три награды Британской киноакадемии.
Луи Армстронг рисует трубу на голове французского панка, 1961 год
Луис Армстронг — легенда джаза, введён в Зал славы премии «Грэмми». Оказал одно из наибольших влияний на развитие джаза и внёс значительный вклад в его популяризацию во всём мире.
Последняя игра легендарного советского вратаря Льва Яшина в 1971-м
Лев Яшин, считается одним из величайших вратарей в истории футбола. Он выиграл «Золотой мяч» в 1963 году и стал единственным вратарем, получившим этот приз.
Вратарь имел прозвище «Чёрная пантера» и «Черный паук». Во-первых, он носил чёрный вратарский свитер. У него были длинные руки. Этот вратарь был очень подвижный и буквально делал акробатические прыжки. Его прыжки чем-то напоминали кошачьи. Как кошки захватывают свою добычу, так он захватывал мяч в любом углу ворот.
Фредди Меркьюри в сверхскоростном поезде. Япония, 1982 год
Фаррух Булсара — настоящее имя британского рок-певца, парсийского происхождения. Вокалист рок-группы Queen легенда и его песни и голос знает и поёт весь мир до сих пор.
Владимир Высоцкий и Марина Влади в парижской квартире актрисы. Франция. 1970-е
Поэт из народа, его талант был многогранен: писал стихи, снимался в кино, был автором прозаических произведений. Высоцкий написал свыше 100 стихотворений, около 600 песен и поэму для детей.
Его творчество живо и сейчас и думаю проживёт ещё не одно десятилетие.
30-летний миллионер Дональд Трамп, 1976 год, Нью–Йорк
Фидель Кастро и балерина Майя Плисецкая после спектакля «Лебединое озеро», 1963 год
Лидер кубинской революции 10 раз приезжал с визитом в СССР — у Гаваны и Москвы при Фиделе Кастро всегда были очень хорошие отношения.
Энн Маргрет и Элвис Пресли на съемках фильма "Вива Лас-Вегас", 1963 год
Элвис Пресли один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века.
Узнайте единственного оскароносца на этом фото?
Да, верно, это Джордж Митчелл. Видите его имя между плечиком шведки и рукой Элвиса?
Имя нанесено на шумопоглащающий бокс митчелловской камеры BNC, ставшей лучшей кинокамерой мира на десятилетия. И именно за разработку своих камер скромный бородач получил почётного Оскара в 1953 году
Юрий Гагарин наливает себе кружку пива во время посещения пивоварни Karlsberg в Копенгагене, 1962 год
Ален Делон и Бриджит Бардо, 1968 год
Две легенды французского кинематографа на одной фотографии.
Чарли Чаплин и Анна Павлова, 1924 год
Анна Павлова – балерина, которая способствовала всемирной славе русского балета. В историю вошла ее знаменитая миниатюра-монолог «Умирающий лебедь».
Отправилась на гастроли по Европе, где пользовалась феерическим успехом. Но когда началась Первая мировая, девушка не смогла вернуться назад в Россию.
Чарли Чаплин восхищался балериной. «Мы похожи с вами, Анна! Я – бродяга, Вы – сильфида, кому мы нужны? Вот нас и гонят...».
Чаплина преследовали по политическим мотивам – в США его подозревали в сочувствии коммунизму. А Павлову не принимали назад в Россию, куда она так хотела вернуться.
Фрида Кало с одной из своих домашних обезьян-пауков. Мексика, 1944 год
Мексиканская художница Фрида Кало, известна своими символическими сюжетами, красочными полотнами и обширной серией автопортретов.
Михаил Барышников и 17-летняя Ума Турман, 1987 год
Сальвадор Дали на террасе отеля Ritz в компании своей жены Галы. Мадрид, 1955 год
Сальвадор Дали – испанский живописец, скульптор, режиссёр, писатель. За свою карьеру Сальвадор Дали создал около 2000 произведений, несколько сотен из которых стали культовыми.
Арнольд Шварценеггер в московском клубе "Атлетика", 1988 год
Арнольд Шварценеггер во время съемок американского фильма «Красная жара» встретился со своим кумиром Юрием Власовым.
Туве Янссон с муми-троллями в магазине фирмы Stockmann в Хельсинки, Финляндия, 1956 год
Её троллей до сих пор любят дети и взрослые.
Владимир Маяковский, 1924 год
Главный бунтарь русской литературы.
Молодой Джон Ф. Кеннеди сразу после окончания Гарвардского университета, летом 1940 года
The Beatles, Лондон, 19 декабря 1963 года
Солисты группы позируют со снеговиком во время перерыва в репетициях в кинотеатре "Астория", Финсбери-парк.
Одри Хепберн, 1953 год
Британская актриса, фотомодель, танцовщица и гуманитарный деятель. Признанная икона киноиндустрии и стиля, пик карьеры которой пришёлся на Золотой век Голливуда. Американским институтом киноискусства Одри Хепбёрн была поставлена на третье место в списке величайших актрис американского кино.
Клинт Иствуд с броненосцем, 1960-е
Одна из величайших звезд американских вестернов, а также очень популярный актёр.
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