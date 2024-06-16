Фотоподборка известных личностей ХХ века

Пол Маккартни и Майкл Джексон, 1980 год

Пол Маккартни - это название, синонимическое с историей музыки. Он певец, автор песен, музыкант и композитор, который был известен как член легендарных Битлз. Его влияние на популярную музыку неизмеримо, и его влияние продолжает резонировать между поколениями.

Майкл Джексон был очень влиятельной и противоречивой фигурой в музыке и популярной культуре. Его новаторские музыкальные клипы произвели революцию в музыкальной индустрии. Его альбом «Триллер» (1982): Стал самым продаваемым альбомом всех времен.

В 1983 году у двух музыкальных легенд вышла совместная песня: «Say Say Say», которая стала хитом во многих странах мира.