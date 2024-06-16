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Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников

Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников

Автор:
16 июня 2024 12:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-дону   заложники   сизо   спецназ   штурм   
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По предварительным данным, договориться с преступниками не удалось. Террористы ликвидированы, заложники освобождены.

Бойцы спецназа провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где сегодня утром шестеро арестантов взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали предоставить им оружие и транспорт. Сообщается, что вместо оружия террористы получили лишь свинец — все шестеро ликвидированы, а заложники освобождены.


В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали»,— сообщило пресс-бюро ФСИН России.

По предварительным данным, один из террористов успел полоснуть заложника. Он получил лёгкое ножевое ранение, помощь ему оказали на месте.

Ещё одна интересная деталь: трое террористов были в сознании, но внезапно скончались до приезда скорой.

Что касается последствий, то начальнику и сотрудникам СИЗО в ближайшее время будет несладко. Известно, что террористам помогали извне — им передали ножи, флаги и средства связи, а попытка побега подготавливалась несколько месяцев.

Буквально неделю назад главк ростовского ФСИН хвастался, что СИЗО-1 — это самый лучший и безопасный изолятор во всей области. Таковым его признавали на протяжении нескольких лет.

Телефоны террористов и все их личные вещи изъяты с места. Следствие будет выяснять, с кем ликвидированные террористы наладили канал связи и кто мог помогать им в изоляторе

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   заложники   сизо   спецназ   штурм   
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70  комментариев
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19k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Сообщается, что вместо оружия террористы получили лишь свинец все шестеро ликвидированы, а заложники освобождены.»

Ну и прекрасно

Бешеных собак только стрелять
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2k
Александр 6 минут назад
Почему мочалки на мордах?
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25k
MrGod 8 минут назад
Вот бы ещё дегенератов кто передал террористам ножи и остальное, пристрелили бы а не сажали в тюрьму.
Каким надо быть тупым охранником, что бы заключённому передать нож, которым он его может убить))
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452
ViciousSnake 9 минут назад
Террористы заслуживают только бесславие, позорную смерть и забвение.
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5k
Мангуст 18 минут назад
А у парня-росгвардейца на последнем фото нет страха в глазах, даже с ножом у горла. Уважение.
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17k
Ёшкин кот 21 минуту назад
И тут подключились хохлы. Тупо, без фантазий
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Всё это лишь подтверждает мнение, что ослоёбов нужно ликвидировать до суда, после которого, кстати, они оказались в этой тюрьме.
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22k
иванов дмитрий Полчаса назад
убиты ?
как теперь узнать кто был сообщником ? кто помогал этим упырям в тюрьме ?
.
брать живыми - это не про излишний гуманизм , это про найти всех уродов.
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1k
Виталий Полчаса назад
Исходя из кадров снятых после работы спецназа, террорюги были на улице и заложники тоже. У них там совсем вакуум в головах... был.
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41k
russger 37 минут назад
"потребовали предоставить им оружие и транспорт."

А 2 миллиона и вертолёт? Фильмов пересмотрели, дебилы.
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5k
foggen2 41 минуту назад
Отличная новость.Я про живых заложников и про то какие серьёзнейшие проверки сейчас последуют в этом "самом надёжном" остроге.
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425
Абвгд Еёжзиклмн 43 минуты назад
Обращение к прокуратуре, к УСБ и прочим надзорным органам - "тяжелых" не трогайте. Не надо их мурыжить не нужными проверками, изображая бурную деятельность. Ребята сделали все четко и правильно.
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304
ya da 47 минут назад
На что эти овце@ебы расчитывали с заточками в руках, насколько надо быть даунами
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64k
Олег 49 минут назад
Курбан-байрам отметили жертвоприношением баранов. Теперь начнётся "звездопад" с погон. Как можно снять решетку, откуда флаги, средства связи и пр...
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1k
Corkscrew 51 минуту назад
«Сообщается, что вместо оружия террористы получили лишь свинец все шестеро ликвидированы, а заложники освобождены.»

Поделом генетической мерзости за дела их!
И так должно быть с каждым террористом и каждым подонком, который презирает Россию, её законы, обычаи и образ жизни её граждан.
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15k
Yorge 54 минуты назад
предусмотрительно скончались до приезда скорой.
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986
Антоха Оренбург 58 минут назад
А разве на зоне, нет правил об обязательной стрижке?
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3k
Igor Grishaev 59 минут назад
"внезапно скончались до приезда скорой"
Скорее всего, от огорчения
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3k
Вячеслав Час назад
Ухи нах.у.й отрезать надо было.
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6k
Руслан Час назад
Эх, жаль просто застрелили. Хорошо бы просто забить до смерти, чтобы в кашу кровавую превратились. Но и так неплохо. Молодцы спецназ
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−11
komap76 Час назад
им надели наручники и застрелили?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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Лесник
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