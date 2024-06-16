Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников

Что касается последствий, то начальнику и сотрудникам СИЗО в ближайшее время будет несладко. Известно, что террористам помогали извне — им передали ножи, флаги и средства связи, а попытка побега подготавливалась несколько месяцев.



Буквально неделю назад главк ростовского ФСИН хвастался, что СИЗО-1 — это самый лучший и безопасный изолятор во всей области. Таковым его признавали на протяжении нескольких лет.