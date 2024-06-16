Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников

По предварительным данным, договориться с преступниками не удалось. Террористы ликвидированы, заложники освобождены.
Бойцы спецназа провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где сегодня утром шестеро арестантов взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали предоставить им оружие и транспорт. Сообщается, что вместо оружия террористы получили лишь свинец — все шестеро ликвидированы, а заложники освобождены.
В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали»,— сообщило пресс-бюро ФСИН России.
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По предварительным данным, один из террористов успел полоснуть заложника. Он получил лёгкое ножевое ранение, помощь ему оказали на месте.
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Ещё одна интересная деталь: трое террористов были в сознании, но внезапно скончались до приезда скорой.
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Что касается последствий, то начальнику и сотрудникам СИЗО в ближайшее время будет несладко. Известно, что террористам помогали извне — им передали ножи, флаги и средства связи, а попытка побега подготавливалась несколько месяцев.
Буквально неделю назад главк ростовского ФСИН хвастался, что СИЗО-1 — это самый лучший и безопасный изолятор во всей области. Таковым его признавали на протяжении нескольких лет.
Телефоны террористов и все их личные вещи изъяты с места. Следствие будет выяснять, с кем ликвидированные террористы наладили канал связи и кто мог помогать им в изоляторе
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Ну и прекрасно
Бешеных собак только стрелять
Каким надо быть тупым охранником, что бы заключённому передать нож, которым он его может убить))
Как началось, так и закончилось - неожиданно и смертью всех террористов. Скоро и на украине тот же финал будет.
как теперь узнать кто был сообщником ? кто помогал этим упырям в тюрьме ?
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брать живыми - это не про излишний гуманизм , это про найти всех уродов.
А 2 миллиона и вертолёт? Фильмов пересмотрели, дебилы.
Поделом генетической мерзости за дела их!
И так должно быть с каждым террористом и каждым подонком, который презирает Россию, её законы, обычаи и образ жизни её граждан.
Они еще не осужденные и правил нет.
Скорее всего, от огорчения