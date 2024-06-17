Адвокат Блиновской уверяет, что часть долга начислили незаконно

Основательница марафонов Елена Блиновская обратилась в арбитражный суд с заявлением о незаконности доначисления более 1 млрд руб. налогов. Уточняется, что ФНС вынесла решение о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей. Однако, Блиновская заявила, что это начисление незаконно. С декабря она пытается оспорить это решение, но не получается. 17 июня суд снова отклонил жалобу блогера. В ФНС уверяют, что никакой ошибки не было. Кроме того, во время проверки налоговики выяснили, как именно Блиновская выводила деньги.