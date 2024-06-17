Адвокат Блиновской уверяет, что часть долга начислили незаконно

Однако в ФНС уверены, что никакой ошибки нет.
Основательница марафонов Елена Блиновская обратилась в арбитражный суд с заявлением о незаконности доначисления более 1 млрд руб. налогов. Уточняется, что ФНС вынесла решение о доначислении Блиновской налога на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налога на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафных санкций на сумму 226,9 млн рублей. Однако, Блиновская заявила, что это начисление незаконно. С декабря она пытается оспорить это решение, но не получается. 17 июня суд снова отклонил жалобу блогера. В ФНС уверяют, что никакой ошибки не было. Кроме того, во время проверки налоговики выяснили, как именно Блиновская выводила деньги.
Блиновская заключила договоры с 18 организациями и тремя ИП. За 10 тысяч рублей она предоставляла право продавать её марафоны, получая процент от выручки. Все компании вели деятельности в интересах Блиновской. Представитель ФНС уточнил, что все эти организации были созданы незадолго до заключения договора с блогером. Как только доходы организации превышали определённое значение (упрощённая схема налогов), в схему включалась другая компания, сообщает РИА Новости.
Деньгами пользовалась Блиновская и её муж. При этом в ФНС отметили, что пошли навстречу Блиновской и даже снизили сумму налогов. В итоге она составила НДС на 733 миллионов 414 тысяч рублей и НДФЛ - 174 миллиона 537 тысяч рублей. Плюс штраф почти 227 миллионов рублей.
Блиновская решила обанкротиться. Согласно закону, при банкротстве изымаются денежные средства должника (с банковских счетов, наличные), если этого не хватает, далее реализуется его имущество. После погашения долга все остатки возвращаются. Учитывая тот факт, что имущества у Блиновской более чем на 60 миллиардов, бедной она не останется. Правда то, что пойдёт с молотка, будет определять управляющий.
Источник:
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ДУРА
отдай 1 ярд и ИДИ ДАЛЬШЕ ВОРУЙ
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уже все "марафонцы" так сделалли...
Так думаю будет более справедливо.
60 лярдов, а она банкротится сучка надумала....
Если это судебно доказано разве не должно быть судебного изъятия и все .