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Топ-дебильных вопросов на собеседовании, от которых соискатели выпадали в осадок

Топ-дебильных вопросов на собеседовании, от которых соискатели выпадали в осадок

Автор:
17 июня 2024 11:17
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   Собеседование   вопросы на собеседовании   забавно   интервью   работа   
2992
13

Во время интервью работодатели задают только важные для себя вопросы. На этом моменте сразу можно оценить адекватность HR и руководителя. Порой задают странные вопросы, и такими как раз поделились герои нашего поста.

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А какие самые глупые вопросы задавали вам?


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Метки: Прикол   Собеседование   вопросы на собеседовании   забавно   интервью   работа   
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12  комментариев
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9k
Тяжолый Орк 2 часа назад
как продать ручку?
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35k
Ego sum qui sum 10 минут назад
ну вопрос к девущкам про мужа детей вполне корректен, - работоджатель страдает очень сильно от неожиданных декретов
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3k
Дмитрий 48 минут назад
Тут почти нет дебильных вопросов. Меня и не такое спрашивали.
Но в принципе много вопросов задают не для того, чтобы получить прямой вопрос, а посмотреть на реакцию соискатель и его поведение. Да и нужно понимать, что в ответ на многие "абстрактные" вопросы соискатель может врать.
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6k
Руслан Час назад
Нормальные вопросы. Про детей и планы заводить их. Работодатель должен планировать сотрудничество и понимать, когда искать замену, в случае чего. И про "то будете делать если ребенок заболеет" - будете ли брать больничный или есть кому с ребенком посидеть. Да и вообще, многие вопросы задаются с целью посмотреть реакцию человека. И это тоже важно. Прям уж совсем провокационных вопросов я не увидел. Сейчас и так для работодателей напихали всяких фильтров на работных сайтах: то нельзя указывать, это нельзя...Как же еще узнать максимум о человеке, как не на личном собеседовании?
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3k
Rhino Час назад
Кем работают родители - такой вопрос мне тоже задавали, и я не считаю его глупым или бестактным.
А барышне надо было не сдерживать себя, раз такая ранимая. Оплакивала бы папу в КПЗ.
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12k
Артем 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну так то, если человек с медицинским образованием не знает ответ на этот вопрос, тогда у меня бы возник вопрос как у работодателя - а где ты милая училась и чему? Если для тебя телемедецина это про Елену Малышеву

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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1737 постов (1687 в горячем)

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