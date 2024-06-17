Топ-дебильных вопросов на собеседовании, от которых соискатели выпадали в осадок

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Во время интервью работодатели задают только важные для себя вопросы. На этом моменте сразу можно оценить адекватность HR и руководителя. Порой задают странные вопросы, и такими как раз поделились герои нашего поста.
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А какие самые глупые вопросы задавали вам?
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Но в принципе много вопросов задают не для того, чтобы получить прямой вопрос, а посмотреть на реакцию соискатель и его поведение. Да и нужно понимать, что в ответ на многие "абстрактные" вопросы соискатель может врать.
А барышне надо было не сдерживать себя, раз такая ранимая. Оплакивала бы папу в КПЗ.