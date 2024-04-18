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Трейлер фильма "Меч короля" (2023)

Трейлер фильма "Меч короля" (2023)

Автор:
18 апреля 2024 16:24
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мортен Буриан   Густав Линд   норвегия   фильм   Микаэль Броструп   драмы   Германия   Биографический   Дания   Швеция   Николай Арсель   мадс миккельсен   Аманда Коллин   Симон Беннебьерг   Кристине Куят Торп   Магнус Креппер   Сёрен Маллинг   Томас Варн Габриэльссон   Якоб Лохманн   Арвед Фризе   Лизе Рисом Ольсен   Мартин Фейфель   Финн Нильсен   Патрисия Слауф   Хагберг Мелина   Мортен Хи Андерсен   Анна Филиппа Хьярне   Феликс Крамер   
900
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Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить её — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель.

Там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.

Страна: Германия, Дания, Норвегия, Швеция

Жанр: биография, драма

Дата выхода в России: 18 апреля 2024

В ролях: Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Симон Беннебьерг, Кристине Куят Торп, Густав Линд, Магнус Креппер, Сёрен Маллинг, Томас Варн Габриэльссон, Феликс Крамер, Якоб Лохманн, Арвед Фризе, Лизе Рисом Ольсен, Мартин Фейфель, Мортен Буриан, Микаэль Броструп, Финн Нильсен, Патрисия Слауф, Хагберг Мелина, Мортен Хи Андерсен, Анна Филиппа Хьярне

Режиссер: Николай Арсель

Источник:

Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Мортен Буриан   Густав Линд   норвегия   фильм   Микаэль Броструп   драмы   Германия   Биографический   Дания   Швеция   Николай Арсель   мадс миккельсен   Аманда Коллин   Симон Беннебьерг   Кристине Куят Торп   Магнус Креппер   Сёрен Маллинг   Томас Варн Габриэльссон   Якоб Лохманн   Арвед Фризе   Лизе Рисом Ольсен   Мартин Фейфель   Финн Нильсен   Патрисия Слауф   Хагберг Мелина   Мортен Хи Андерсен   Анна Филиппа Хьярне   Феликс Крамер   
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2  комментария
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3k
Атанас Раков Час назад
Не боевик, не быстрый, не динамичный, да, но хороший фильм, настоящая драма.
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2k
portroy 44 минуты назад
Если это кино хоть вполовину также хорошо как Вальгалла: Сага о викинге, обязательно посмотрю!
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Kinoman
  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 1690 постов (1649 в горячем)
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