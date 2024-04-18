Трейлер фильма "Меч короля" (2023)

Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику. Они сами решают, кто будет возделывать их земли, а кто упокоится в них навсегда. Конфликт усугубляет прекрасная дева, обещанная отцом местному феодалу. Оставить её — значит потерять честь. Спасти — обречь себя на верную гибель.
Там, где опытный политик отступает, истинный рыцарь обнажает меч.
Страна: Германия, Дания, Норвегия, Швеция
Жанр: биография, драма
Дата выхода в России: 18 апреля 2024
В ролях: Мадс Миккельсен, Аманда Коллин, Симон Беннебьерг, Кристине Куят Торп, Густав Линд, Магнус Креппер, Сёрен Маллинг, Томас Варн Габриэльссон, Феликс Крамер, Якоб Лохманн, Арвед Фризе, Лизе Рисом Ольсен, Мартин Фейфель, Мортен Буриан, Микаэль Броструп, Финн Нильсен, Патрисия Слауф, Хагберг Мелина, Мортен Хи Андерсен, Анна Филиппа Хьярне
Режиссер: Николай Арсель
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