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Врезалась и обвинила в ДТП сильный ветер

Врезалась и обвинила в ДТП сильный ветер

Автор:
30 апреля 2024 14:50
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЕКАД   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой   
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На кольцевой автодороге Екатеринбурга 44-летняя женщина за рулём Ниссана Х-трейла допустила наезд на стоящий на обочине грузовик Хово T5Г, после чего её отбросило на попутный автомобиль Мерседес Ц200. Она обвинила в аварии сильный ветер, порывы которого отбросили ее на обочину. Пассажиры Ниссана - 13-летний мальчик и 67-летняя женщина были доставлены в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   ЕКАД   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   слепой   
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14  комментариев
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33k
Юрьевич 3 часа назад
Знак 40 км/ч был проигнорирован...
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158
Аврашалом Маркович Полчаса назад
Ветер, значит?
Ссылка youtu.be
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841
zu4ara 40 минут назад
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5k
Макс 49 минут назад
Ветер в пустой полости между ушей.
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2k
Провокатор 53 минуты назад
"Она обвинила в аварии сильный ветер"
Чёрный чайзер уже не в моде?
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25k
sanchesS80 Час назад
Пункт 10.1 ПДД

Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

"метеорологические условия"
Тётки что угодно будут нести, главное себя любимую выгородить. А по факту водитель обязан учитывать в том числе и ветер.
ПыСы: у на то что она не положенные 40 км/ч едет уже до меня написали.
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44k
Карандаш 2 часа назад
СМС-очку строчила?
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11k
BarOb 2 часа назад
Телефон за рулём - зло
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41k
АнтонПолднев 2 часа назад
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Ветер? Не... надо было обвинять вон ту вот планету, что в 2 млн. св. лет от нас, ибо она закрыла волшебный свет вооон от того светила в водительском диапазоне и из-за этого дорога была не видна. Ветер.. нее, точно не он))
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601
А П 2 часа назад
Ветер в голове. А сама в телефон втыкала.
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17k
GROMOZEKA 2 часа назад
« Она обвинила в аварии сильный ветер»

Но по счастью ветру плевать, да и он неподсуден, так что ТУПАЯ И НАГЛАЯ П.И.ЗДА сама будет отвечать за свой проступок
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1442 в горячем)

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