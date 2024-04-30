Врезалась и обвинила в ДТП сильный ветер

На кольцевой автодороге Екатеринбурга 44-летняя женщина за рулём Ниссана Х-трейла допустила наезд на стоящий на обочине грузовик Хово T5Г, после чего её отбросило на попутный автомобиль Мерседес Ц200. Она обвинила в аварии сильный ветер, порывы которого отбросили ее на обочину. Пассажиры Ниссана - 13-летний мальчик и 67-летняя женщина были доставлены в больницу.

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