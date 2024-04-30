Врезалась и обвинила в ДТП сильный ветер

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На кольцевой автодороге Екатеринбурга 44-летняя женщина за рулём Ниссана Х-трейла допустила наезд на стоящий на обочине грузовик Хово T5Г, после чего её отбросило на попутный автомобиль Мерседес Ц200. Она обвинила в аварии сильный ветер, порывы которого отбросили ее на обочину. Пассажиры Ниссана - 13-летний мальчик и 67-летняя женщина были доставлены в больницу.
Также инспекторы выписали предписание собственнику дороги. На проезжей части ведутся работы, место проведения которых должно быть огорожено специальными блоками. А их в момент аварии не было. Кроме того, на этом участке нет разметки.
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Даже столб способна завиноватить.
Чёрный чайзер уже не в моде?
Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
"метеорологические условия"
Тётки что угодно будут нести, главное себя любимую выгородить. А по факту водитель обязан учитывать в том числе и ветер.
ПыСы: у на то что она не положенные 40 км/ч едет уже до меня написали.
Но по счастью ветру плевать, да и он неподсуден, так что ТУПАЯ И НАГЛАЯ П.И.ЗДА сама будет отвечать за свой проступок