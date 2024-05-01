В Челябинске часть дороги провалился прямо на глазах у местных жителей

Наши медики – опять первые в мире

«Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших...

В Челябинске мужчина прострелил детскую комнату соседки, когда решил перезарядить ружьё

"У них ничего святого нет": челябинский таксист, оскорбил русский народ, но после внимания к...

В Челябинске мужик, которого не пустили в бар, от обиды сломал нос девушке и сбежал

В Магнитогорске мужик пытался вызвать демонов, а приехали санитары