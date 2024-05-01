В Челябинске часть дороги провалился прямо на глазах у местных жителей

Один из автомобилистов успел затормозить, поэтому не ушёл под землю.
В середине апреля челябинские коммунальщики проверяли теплотрассу. И случился прорыв - дорогу заволокло паром. Местные подозревают, что проверка прошла не очень успешно.
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Аварийная бригада МУП «ЧКТС» выявила повреждение. С 12 часов по адресу ведутся восстановительные работы. Ситуация находится под контролем управления ЖКХ. В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей, - заявили тогда местные власти.
А сегодня в Челябинске провалилась дорога.
На пересечении улиц 1-й Пятилетки и 40-летия Октября, асфальт уходить под землю перед машиной местного жителя, но он вовремя затормозил. Спустя какое-то время, на место ЧП прибыл вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов.
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Комиссия сообщила, что полотно обвалилось из-за самотечного коллектора, который построили ещё в 1975 году. Вода размыла основание проезжей части, из-за этого и образовалась внушительная дыра.
Площадку огородили для безопасности, далее подрядчик приступит к изъятию грунта и укладке новой трубы, чтобы локализовать место аварии. В течение суток будет понятно, какой объем и сколько времени займут ремонтно-восстановительные работы, - сказал вице-мэр.
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