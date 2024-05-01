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В Челябинске часть дороги провалился прямо на глазах у местных жителей

В Челябинске часть дороги провалился прямо на глазах у местных жителей

Автор:
01 мая 2024 16:43
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Челябинск   асфальт   дорога   провал   теплотрасса   
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Один из автомобилистов успел затормозить, поэтому не ушёл под землю.

В середине апреля челябинские коммунальщики проверяли теплотрассу. И случился прорыв - дорогу заволокло паром. Местные подозревают, что проверка прошла не очень успешно.

Аварийная бригада МУП «ЧКТС» выявила повреждение. С 12 часов по адресу ведутся восстановительные работы. Ситуация находится под контролем управления ЖКХ. В ходе проверки будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации в связи с ненадлежащим состоянием инженерных сетей, - заявили тогда местные власти.

А сегодня в Челябинске провалилась дорога.

На пересечении улиц 1-й Пятилетки и 40-летия Октября, асфальт уходить под землю перед машиной местного жителя, но он вовремя затормозил. Спустя какое-то время, на место ЧП прибыл вице-мэр Александр Астахов и начальник управления ЖКХ города Вадим Храмцов.

Комиссия сообщила, что полотно обвалилось из-за самотечного коллектора, который построили ещё в 1975 году. Вода размыла основание проезжей части, из-за этого и образовалась внушительная дыра.

Площадку огородили для безопасности, далее подрядчик приступит к изъятию грунта и укладке новой трубы, чтобы локализовать место аварии. В течение суток будет понятно, какой объем и сколько времени займут ремонтно-восстановительные работы, - сказал вице-мэр.

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Метки: Видео   Челябинск   асфальт   дорога   провал   теплотрасса   
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6  комментариев
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28k
Влад 41 минуту назад
В общем то нормальная ситуация. Коммуникации ветшают, выявить место будущей катастрофы очень трудно, ведь до последней секунды все выглядит нормально. К счастью никто не пострадал, но такие аварии были,тесть и будут. Это естественный процесс старения, его не остановить и невозможно заменить на бетон и ПНД все коммуникации города, которые создавались десятки, а иногда и сотни лет.
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553
Шэльмавье фон Шольценко 14 минут назад
Бывает и такое,у нас пару месяцев назад в небольшом городке Германии прямо перед мэрией обвалилась дорога,в центре города. Тоже огроменная яма. Поремонтировали и всё,живём .
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51
Alex 18 минут назад
У нас в Волгограде тоже такое было несколько раз. Тут не угадать. Хорошо, что без жертв.
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22k
КВТИУ-80 55 минут назад
"Ситуация находится под контролем управления ЖКХ".
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2865 постов (2818 в горячем)

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