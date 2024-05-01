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Проклятие близнеца Бетти Лу Уильямс

Проклятие близнеца Бетти Лу Уильямс

Автор:
01 мая 2024 13:11
Сообщество : Истории
Метки: Бетти Лу Уильямс   Жизнь   аномалия   близнец   девочка   дефект   диковинка   история   паразит   ребёнок   
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Брат или сестра близнец – это прекрасно. Ведь рядом с человеком будет не просто кровный родственник, а кто-то, понимающий с полувзгляда и полуслова.

Но не всегда наличие близнеца – счастье. Для этой девушки оно одновременно стало и проклятием.

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Бетти Лу Уильямс родилась 10 января 1932 года в Олбани, штат Джорджия, в семье Лилли Би Уильямс. Она была младшей дочерью из дюжины детей полунищей фермерской семьи. Девочка появилась на свет с недоразвитым братом-близнецом – паразитом, прикреплённым к боку малышки.

Он не был полноценным и фактически состоял из двух ног, одного крошечного придатка, похожего на руку, и более развитой руки с тремя пальцами. Несмотря на то что голова близнеца находилась глубоко в брюшной полости, Бетти Лу была очень здоровой девочкой. Врачи утверждали, что нет никаких причин, по которым она не могла бы прожить долгую жизнь.

Изначально маленькое годовалое чудо обнаружил профессиональный шоумен по имени Дик Бест. Бест изменил имя девочки на Бетти Лу и стал показывать младенца в своём нью-йоркском шоу. Именно там она привлекла внимание Рипли.

Перейдя к Рипли, двухлетняя кроха стала зарабатывать колоссальные для того времени деньги – 250 долларов в неделю. Когда она стала взрослой, её заработок превысил 1000 долларов в неделю. На заработанные деньги она купила для своих родителей ранчо и отправила всех своих братьев и сестёр учиться в колледж.

Такой скачок в доходах Бетти Лу отчасти объясняется тем, что, повзрослев, она превратилась в довольно привлекательную женщину. Её красота, лёгкость характера и щедрость привлекали множество ухажёров. Когда Бетти Лу было 23 года, она обручилась с одним из своих поклонников. Однако будущий муж оказался не более чем банальным вором. Он бросил Бетти Лу и сбежал, прихватив солидную сумму денег. Раздавленная разрывом, Бетти перенесла тяжелый приступ астмы в своём доме в Трентоне, штат Нью-Джерси.

Бетти Лу, которой медики пророчили долгую жизнь, скончалась в результате этого приступа. Хотя фактически необычную женщину убило предательство, потрясение и разочарование в людях.

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Метки: Бетти Лу Уильямс   Жизнь   аномалия   близнец   девочка   дефект   диковинка   история   паразит   ребёнок   
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