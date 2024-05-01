Проклятие близнеца Бетти Лу Уильямс

Изначально маленькое годовалое чудо обнаружил профессиональный шоумен по имени Дик Бест. Бест изменил имя девочки на Бетти Лу и стал показывать младенца в своём нью-йоркском шоу. Именно там она привлекла внимание Рипли.

Перейдя к Рипли, двухлетняя кроха стала зарабатывать колоссальные для того времени деньги – 250 долларов в неделю. Когда она стала взрослой, её заработок превысил 1000 долларов в неделю. На заработанные деньги она купила для своих родителей ранчо и отправила всех своих братьев и сестёр учиться в колледж.