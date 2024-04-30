30 женских привычек, которые взбесили мужчин

Автор:
30 апреля 2024 18:14
Совместная жизнь — это вам не шутки. Приходится привыкать к разным повадкам и привычкам другого человека, много договариваться и принимать. В этой подборке мужчины поделились привычками своих возлюбленных, которые их откровенно взбесили. А вы бы стали мириться с таким?
1. "Вот как моя жена ест клубнику. Это, по её мнению, мусор"
2. "Моя девушка каждый день бросает свои контактные линзы за изголовье нашей кровати"
3. "Вот как моя жена всегда оставляет блюдо после готовки. У нас ребёнок и собака"
4. "Как моя жена оставляет бананы.."
5. "А моя жена собиралась выкинуть эту банку, потому что, как она думает, она "пустая"
6. "Моя жена вот так нарезает помидоры"
7. "Моя девушка и её машина каждый раз, когда она приезжает ко мне"
8. "Жена оставляет волосы везде, кроме мусорного ведра.."
9. "Жена сказала, что ничего не хочет из Бургер кинга. Взял себе бургер. Пока был в душе, кто-то откусил от него кусочек.."
10. "Кетчуп на кухне моей девушки"
11. Кто-то складывает скорлупу от семечек в машине
12. А кто-то надкусывает яблоко, а остальное оставляет "на потом"
13. "Кружки и стаканы, которые моя жена оставляла в ванной всю неделю"
14. "Моя ненаглядная засунула ноутбук в морозилку, потому что он перегрелся"
15. "Сахарница после того, как моя девушка сделала себе кофе"
16. "А вот как моя девушка ест пиццу.."
17. Она просто загрузила посудомойку
18. "Моя жена никогда полностью не использует бутылки с шампунем, а постоянно покупает новые.."
19. "Моя девушка не закрывает упаковки, а кладёт их в холодильник вверх дном.."
20. "Вот что моя жена оставила в холодильнике"
21. А кто-то вот так режет авокадо
22. "Моя девушка всегда оставляет тонкую струйку воды в кране, потому что её кот любит пить воду именно так"
23. "Жена никогда не заменяет бумагу на держателе, а просто ставит её рядом"
24. "Сходил в туалет, вернулся - а моя девушка уже откусила кусок моего буррито"
25. "Моя жена оставляет всякий мусор в раковине"
26. "Моя дама сердца просто пыталась подогреть "Нутеллу" в микроволновке"
27. А кто-то использует планшет мужа как подставку для напитков
28. "По мнению моей жены, она так "заменила" рулон туалетной бумаги"
29. Дама всегда берёт с собой ноутбук в ванную
30. "Вот как моя жена ест кексики"
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— переведено специально для fishki.net
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хочется спросить такого страдальца - тебе не давал чтоли никто, что ты с такой грязнулей связался? это ж свинство так жить.
Моя тоже порой косячила, но я с этим пару раз решил вопрос.
Все что ни на месте или грязное (исключая всякие там форс мажоры типа ДР , гостей и проч)
Оставила любимую чашку в ванной, в ведро!
Посуда пролежала пару дней без причины? В ведро.
Визгов было.
В общем рефлекс сработал.
У детей так же, оставил чашку на столе с недопитым чаем там?
В кровать где лежит. Прямо на пузо кидал.
Сперва думали шучу. Но после того как недожратую плошку с ложкой супа (чтоб не мыть) получил в кровать. Вот уже 15 лет дома принцип - пожрал, сразу за собой помыл а то прилетит ))