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30 женских привычек, которые взбесили мужчин

30 женских привычек, которые взбесили мужчин

Автор:
30 апреля 2024 18:14
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   Случаи   Юмор   люди   мужчины и женщины   пары   подборка   привычки   фото   
2716
31

Совместная жизнь — это вам не шутки. Приходится привыкать к разным повадкам и привычкам другого человека, много договариваться и принимать. В этой подборке мужчины поделились привычками своих возлюбленных, которые их откровенно взбесили. А вы бы стали мириться с таким?

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   Случаи   Юмор   люди   мужчины и женщины   пары   подборка   привычки   фото   
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22  комментария
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2k
naf-naf 2 часа назад
Сдается мне, что гнать надо такую ненаглядную
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41k
АнтонПолднев 9 минут назад
И только попробуй что-нибудь ляпнуть. Сразу начнётся - Тебе что, жаааалко?

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3k
Юлия Ч 12 минут назад
Удивляет, когда мужики подписывают под фото груды мусора и грязи : "моя девушка-жена вот так вот..."
хочется спросить такого страдальца - тебе не давал чтоли никто, что ты с такой грязнулей связался? это ж свинство так жить.
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9k
Allmaster Полчаса назад
Свиньи какие то.
Моя тоже порой косячила, но я с этим пару раз решил вопрос.
Все что ни на месте или грязное (исключая всякие там форс мажоры типа ДР , гостей и проч)
Оставила любимую чашку в ванной, в ведро!
Посуда пролежала пару дней без причины? В ведро.
Визгов было.
В общем рефлекс сработал.
У детей так же, оставил чашку на столе с недопитым чаем там?
В кровать где лежит. Прямо на пузо кидал.
Сперва думали шучу. Но после того как недожратую плошку с ложкой супа (чтоб не мыть) получил в кровать. Вот уже 15 лет дома принцип - пожрал, сразу за собой помыл а то прилетит ))
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3k
Сергей 50 минут назад
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3k
Сергей 53 минуты назад
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14k
JawaRocker Час назад
На СЗ как-то попалась мне телка, которая с ходу заявила, что больше всего на свете не любит порядок и убираться. Я ещё подумал дичь какая, наверняка это единичный случай, оказалось нет.
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2k
Никита Сергеевич Час назад
Да просто невоспитанные свиньи.
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−3
Анатолий Час назад
Мне кажется, что эта подборка про тупых америкосов, а не про женщин.
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2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
из-за такого я сам развёлся
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40k
Александр 2 часа назад
Про засранную машину. Скажу честно, я и сам грешен, не шибко то в салоне убираться люблю. Обычно на автомойке за меня убирают специально обученные люди. Но чтобы так засрать как на фото, я даже не представляю что нужно делать и сколько времени. Видимо девушка к автору раз вгод приезжает, чисто чтоб он в салоне убрался...
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4k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну котик - это святое. Мой покойный кот тоже, пил только из под крана (и из грязного ведра на даче, и из банки с водой для цветов, и из кастрюли, которую замочили после каши), но только не из своей миски, плевать, что она всегда полная и вода ежедневно менялась.
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5k
Владимир 2 часа назад
засранки!!!
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538
2023 2 часа назад
Бабы )) всё зло от баб ))
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Так это не женщины. Это свиньи.
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1685 постов (1625 в горячем)

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