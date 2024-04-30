30 женских привычек, которые взбесили мужчин

Совместная жизнь — это вам не шутки. Приходится привыкать к разным повадкам и привычкам другого человека, много договариваться и принимать. В этой подборке мужчины поделились привычками своих возлюбленных, которые их откровенно взбесили. А вы бы стали мириться с таким?