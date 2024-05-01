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Над приземлением нужно ещё поработать

Над приземлением нужно ещё поработать

Автор:
01 мая 2024 14:08
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   трюк   
1414
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Красивый получился полёт и, надеюсь, не очень травматичное приземление. Информацию о том, в рамках чего и для чего был сей перфоманс, найти пока не удалось.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   трюк   
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12  комментариев
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3k
Saplus 2 часа назад
Не этот товарищ?

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54
Alex Минуту назад
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4k
Citizenn 17 минут назад
«Дар ненужный, дар напрасный, жизнь - зачем ты мне дана…»
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7k
Lexx Полчаса назад
Не надо ни чего перерабатывать, оставьте как есть!
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3k
Semёn 44 минуты назад
Прелестно, требую чтобы потом его на новом кресле подняли на крышу и заставили ее чинить.
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280
Александр Кузнецов 50 минут назад
Призрачный гонщик. Начало.
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10k
Роман Час назад
Зачем работать над приземлением, очень даже эффектно вышло
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15k
Иван Иваныч Час назад
Его соберут в кучу и он еще попробует.
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20k
Bill Час назад
Жизней у него осталось - еще на пару попыток.
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2k
Мария Коненкова 2 часа назад
Недолёт, однако.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1457 в горячем)

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