Над приземлением нужно ещё поработать

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Красивый получился полёт и, надеюсь, не очень травматичное приземление. Информацию о том, в рамках чего и для чего был сей перфоманс, найти пока не удалось.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл трюк
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