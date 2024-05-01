«Мне всё объяснили, был неправ»: оскорбивший героев Великой отечественной войны блогер попал под проверку МВД и немедленно извинился

Блогер и предприниматель из Ижевска, Константин Петров, приехал в Мурманскую область и отправился на экскурсию. А потом выдал ролик с матерной тирадой по поводу того, что есть много мемориалов и памятников, посвящённых героям Великой Отечественной, но нет ни одного для бизнесменов.

Здесь храм, тут сквер, б****. Короче, всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу.

Потом высказался по наследию СССР. И добавил, что будет посылать на три буквы всех, кто недоволен этой речью. Кстати, среди возмущённых его поступком, оказался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он опубликовал видео незадачливого блогера и прокомментировал его: