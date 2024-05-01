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«Мне всё объяснили, был неправ»: оскорбивший героев Великой отечественной войны блогер попал под проверку МВД и немедленно извинился

«Мне всё объяснили, был неправ»: оскорбивший героев Великой отечественной войны блогер попал под проверку МВД и немедленно извинился

Автор:
01 мая 2024 14:51
Сообщество : Жить в России
Метки: Великая Отчечественная война   Видео   Константин Петров   Мурманская область   блогер   извинения   проверка   реабилитация нацизма   
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И сообщил, что «не хотел осквернить чьи-либо» чувства.

Блогер и предприниматель из Ижевска, Константин Петров, приехал в Мурманскую область и отправился на экскурсию. А потом выдал ролик с матерной тирадой по поводу того, что есть много мемориалов и памятников, посвящённых героям Великой Отечественной, но нет ни одного для бизнесменов.

Здесь храм, тут сквер, б****. Короче, всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу.

Потом высказался по наследию СССР. И добавил, что будет посылать на три буквы всех, кто недоволен этой речью. Кстати, среди возмущённых его поступком, оказался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он опубликовал видео незадачливого блогера и прокомментировал его:

Помнить свою историю и чтить защитников своей страны, тем более пожертвовавших своей жизнью ради нас, священно для российских людей.

Мы гордимся нашими героями.

А горе-блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие «гости» не нужны.

Позже выяснилось, что у Петрова как раз такой бизнес - кофейни по франшизе. Поговаривают, что он и не предприниматель, а обычный инфобизнесмен. Ну а по поводу его высказываний, действительно поднялась настоящая народная волна. Вот лишь одна реакция.

Позже Петров одумался и записал видео с оправданиями. В нём он призвал «сосредотачиваться на позитиве». Ему это не помогло.

Когда блогер упаковал вещи, поймал машину и поехал в аэропорт, к авто подошёл неравнодушный местный житель. И вежливо попросил водителя высадить этого гражданина.

Уже потом, растерянный Петров записал очередное видео с извинениями:

Хочу сообщить, что не хотел никоим образом осквернить чьи-либо чувства. Ни в коем случае не имею ничего против памяти защитников Отечества. Не имею ничего против достопримечательностей города.

К делу подключился СК и МВД. После проверки, блогер может стать фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма.


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Метки: Великая Отчечественная война   Видео   Константин Петров   Мурманская область   блогер   извинения   проверка   реабилитация нацизма   
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24  комментария
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8k
rutt Час назад
Заибумба! Так их балаболов. Дожил козлина до такого возраста, а головой думать не научился. Можно с пользой утилизировать данное тело на строительстве какого-нибудь нового БАМа.
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331
sioma08 17 минут назад
Очередной дебил с камерой...
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4k
Pill 18 минут назад
Гнида
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3k
Semёn 19 минут назад
Так видимо у дурака дед или бабка под фашиками были, вот хохлу и гордиться то не чем, хотя для таких как он, возможно, это гордость.
Для тех, кто еще не понял, или не понимает... Музеи, памятники, мемориалы... все это символы цель которых хранить память, и не позволить забыть о пожалуй одной из самых страшных битв на земле, страшное время через которое прошли наши деды и бабушки, ради спасения мира и своего рода. Фотографии, ордена, письма… все это, нам не позволяет забыть, а значит, не позволит повториться, тому страшному времени. Друзья, не пренебрегайте нашими достижениями и победами, а хохол, никогда не поменяется, в крови у них «шкурность»….
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Вот уж б..., действительно, кто это?
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792
МИХАН Полчаса назад
Мудак ..Отхерачить гондона !!!
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17k
куджо Полчаса назад
Высадить - эт зачет
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2k
portroy Полчаса назад
Странно, что на экскурсии не рассказали, что основан город был не при Советской власти, а при Николае 2. И, что цель существования этого города совсем не коммерческая, а военная - "Создание порта было связано со стремлением Российской Империи получить выход в Северный Ледовитый океан через незамерзающий залив, чтобы бесперебойно доставлять военные грузы от союзников по Антанте в условиях блокады Чёрного и Балтийского морей".

Позже в СССР город обеспечивал присутствие северного флота - самого многочисленного и боеготового в СССР. Т.е. город для военных и под военные задачи, чего тут удивляться количеству военных памятников?

С 1992 года численность населения Мурманска падает каждый год, т.к. народ уезжает и смертность растет(много пожилых, кто не решается уехать). Максимум населения был в 1991 году(почти пол миллиона) сейчас 267 тыс. - типичный депрессивный город откуда бежит население в Питер и Москву.

У меня лично, жена родом из Мурманска - она считает, что лучшим решением ее родителей было уехать из Мурманска в центральную Россию, т.к. жизнь за северным полярным кругом - это только для белых медведей и суровых вахтовиков)))
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792
МИХАН 41 минуту назад
Молодец мужик !!!!!! Надеюсь этого упырка ногами погладили по почкам и т.д.
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5k
Владимир 44 минуты назад
гнида!!!
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17k
GROMOZEKA 44 минуты назад
А давайте извинения будем из реанимации принимать?
Отбить этому псу весь его поганый ливер, а затем послушать, как он извиняется своим х.уеприемником беззубым.
А то этот версаль уже порядком подзадолбал
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29k
ПаганецЪ 50 минут назад
Надо не извиняться заставлять, а прилюдно, перед камерой, сотку плетей всыпать по голой жопе. И показать на всю страну. С именем и фамилией. Тогда будет прок.
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55k
Андрей 52 минуты назад
Покрасил б[##]ь волосики б[##]ь чтобы б[##]ь быть б[##]ь симпатичным б[##]ь и б[##]ь нравится б[##]ь таким же б[##]ь симпатяжкам б[##]ь.
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15k
кот базилий 59 минут назад
Гнида дешевая - посадить.
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18k
a_komolow Час назад
Засунь свои извинения себе жопу!

Все эти недоблохеры , когда их за жопу возьмут или за яйца, сразу извиняться на камеру начинают

Кто-то верит их " извинениям " ?
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Сука, он обидел не Мурманскую область, это чмо обидело всю РОДИНУ. Мурманчане, я преклоняюсь перед подвигом наших дедов и отцов. Город НАШЕЙ СЛАВЫ.
Довелось послужить в Североморске-3.
З.Ы. Удавил бы эту гниду.
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15k
Ничоси Час назад
Сцуко. Я всегда думал, что "извините, больше не буду" работает на "обосрался" и лет этак до трех. Потом за свои "косяки" нужно отвечать. По Закону
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15k
Владимир Час назад
Каждый год находятся такие дебилы, откуда блин берутся? Все нормальные люди знают, это святое для каждого человека в нашей стране. Не трогай! Даже если это не твоё!
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
нах он бошку покрасил..фашистская педолиберасня часто бошку красит
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2863 поста (2818 в горячем)

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