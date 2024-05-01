«Мне всё объяснили, был неправ»: оскорбивший героев Великой отечественной войны блогер попал под проверку МВД и немедленно извинился

И сообщил, что «не хотел осквернить чьи-либо» чувства.
Блогер и предприниматель из Ижевска, Константин Петров, приехал в Мурманскую область и отправился на экскурсию. А потом выдал ролик с матерной тирадой по поводу того, что есть много мемориалов и памятников, посвящённых героям Великой Отечественной, но нет ни одного для бизнесменов.
Здесь храм, тут сквер, б****. Короче, всё в честь этих, на х**, воинов-суперменов… Давайте ставить памятники тем, кто придумал франшизу.
Потом высказался по наследию СССР. И добавил, что будет посылать на три буквы всех, кто недоволен этой речью. Кстати, среди возмущённых его поступком, оказался и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Он опубликовал видео незадачливого блогера и прокомментировал его:
Помнить свою историю и чтить защитников своей страны, тем более пожертвовавших своей жизнью ради нас, священно для российских людей.
Мы гордимся нашими героями.
А горе-блогеру, позорящему свою страну и свой народ, не место в Мурманской области. Нам такие «гости» не нужны.
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Позже выяснилось, что у Петрова как раз такой бизнес - кофейни по франшизе. Поговаривают, что он и не предприниматель, а обычный инфобизнесмен. Ну а по поводу его высказываний, действительно поднялась настоящая народная волна. Вот лишь одна реакция.
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Позже Петров одумался и записал видео с оправданиями. В нём он призвал «сосредотачиваться на позитиве». Ему это не помогло.
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Когда блогер упаковал вещи, поймал машину и поехал в аэропорт, к авто подошёл неравнодушный местный житель. И вежливо попросил водителя высадить этого гражданина.
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Уже потом, растерянный Петров записал очередное видео с извинениями:
Хочу сообщить, что не хотел никоим образом осквернить чьи-либо чувства. Ни в коем случае не имею ничего против памяти защитников Отечества. Не имею ничего против достопримечательностей города.
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К делу подключился СК и МВД. После проверки, блогер может стать фигурантом уголовного дела о реабилитации нацизма.
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Для тех, кто еще не понял, или не понимает... Музеи, памятники, мемориалы... все это символы цель которых хранить память, и не позволить забыть о пожалуй одной из самых страшных битв на земле, страшное время через которое прошли наши деды и бабушки, ради спасения мира и своего рода. Фотографии, ордена, письма… все это, нам не позволяет забыть, а значит, не позволит повториться, тому страшному времени. Друзья, не пренебрегайте нашими достижениями и победами, а хохол, никогда не поменяется, в крови у них «шкурность»….
Позже в СССР город обеспечивал присутствие северного флота - самого многочисленного и боеготового в СССР. Т.е. город для военных и под военные задачи, чего тут удивляться количеству военных памятников?
С 1992 года численность населения Мурманска падает каждый год, т.к. народ уезжает и смертность растет(много пожилых, кто не решается уехать). Максимум населения был в 1991 году(почти пол миллиона) сейчас 267 тыс. - типичный депрессивный город откуда бежит население в Питер и Москву.
У меня лично, жена родом из Мурманска - она считает, что лучшим решением ее родителей было уехать из Мурманска в центральную Россию, т.к. жизнь за северным полярным кругом - это только для белых медведей и суровых вахтовиков)))
Отбить этому псу весь его поганый ливер, а затем послушать, как он извиняется своим х.уеприемником беззубым.
А то этот версаль уже порядком подзадолбал
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Это было бы эффективно..! Всыпать по первое число ..
Помню я как они изгалялись над нашей историей ублюдки
Все эти недоблохеры , когда их за жопу возьмут или за яйца, сразу извиняться на камеру начинают
Кто-то верит их " извинениям " ?
Довелось послужить в Североморске-3.
З.Ы. Удавил бы эту гниду.
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Они так друг друга опознают ..Ну и мы их тоже..!