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Интересные фотографии времен СССР

Интересные фотографии времен СССР

Автор:
30 апреля 2024 21:51
Метки: СССР   история   фото   
315
30

Подборка душевных фотографий и вещей разных годов, где не нужны пояснения...

Могут попасться современные фото, но суть от этого не меняется, всё это имеет отношение к СССР.

Уважаемые не ругайтесь, в жизни столько прекрасного!

Интересного вам просмотра и хороших, добрых воспоминаний!

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Источник:

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Метки: СССР   история   фото   
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Viktor Час назад
Не, ну ха-ха в курилке - это сильно!

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Дмитрий 58 минут назад
За Сэмми всегда плюс. )
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5386 постов (5381 в горячем)

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