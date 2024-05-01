Что решил суд по делу о сбитом пешеходе

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22 мая прошлого года 25-летний мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. Суд поставил точку в этом деле, приговор вступил в законную силу.
Адлерский районный суд г. Сочи, изучив материал уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б, в" ч. 2 ст. 264 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
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Метки: Видео ДТП СУД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл решение суда скрылся с места ДТП
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Может все таки пора депортировать армян в Армению.
Пусть своим трудом возрождают "Великую Армению".
А то гонора много, но мозгов мало.
Прошел год.
Адлерским районным судом г. Сочи вынесен приговор в отношении 25-летнего молодого человека, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и оставлением места ДТП, совершенного лицом, не имеющим права управления транспортным средством.
В ходе следствия установлено, что 22 мая около 8 часов утра на пересечении улицы Чемпионов и Континентального проспекта на регулируемом пешеходном переходе обвиняемый, управляя мотоциклом, допустил наезд на пешехода. После чего водитель транспортного средства скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 51-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.
Сотрудниками Госавтоинспекции федеральной территории «Сириус» водитель, скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан в тот же день.
Изучив материал уголовного дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.
Загадочно - в материалах суда не фигурирует ФИО.
Вот ссылка (по вкладке Судебные акты): https://sochi-adler--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=341856686&case_uid=1ab9bf29-6917-4af9-8e2c-eb4f3238d0a5&delo_id=1540006https://sochi-adler--krd.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=341856686&case_uid=1ab9bf29-6917-4af9-8e2c-eb4f3238d0a5&delo_id=1540006
И да, фио там нет.