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Что решил суд по делу о сбитом пешеходе

Что решил суд по делу о сбитом пешеходе

Автор:
01 мая 2024 13:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   СУД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   решение суда   скрылся с места ДТП   
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22 мая прошлого года 25-летний мотоциклист сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшей причинен тяжкий вред здоровью. Суд поставил точку в этом деле, приговор вступил в законную силу.
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Метки: Видео   ДТП   СУД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   решение суда   скрылся с места ДТП   
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1M
Великий Немой Час назад
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7k
livaneth 9 минут назад
Если у вас нету прав, то вас их и не лишат.
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40k
albedo 37 минут назад
Опять армянин!!!!
Может все таки пора депортировать армян в Армению.
Пусть своим трудом возрождают "Великую Армению".
А то гонора много, но мозгов мало.
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459
Murych 41 минуту назад
Какой добрый суд у нас
.
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14k
Djeff 43 минуты назад
Ну, что тут скажешь...
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2M
Иван Кемеров 44 минуты назад
Как установлено, за рулем мотобайка был 24-летний молодой человек, у которого нет даже прав на управление мотоциклом. Рауфик не виноуат.

Прошел год.

Адлерским районным судом г. Сочи вынесен приговор в отношении 25-летнего молодого человека, который обвинялся в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и оставлением места ДТП, совершенного лицом, не имеющим права управления транспортным средством.

В ходе следствия установлено, что 22 мая около 8 часов утра на пересечении улицы Чемпионов и Континентального проспекта на регулируемом пешеходном переходе обвиняемый, управляя мотоциклом, допустил наезд на пешехода. После чего водитель транспортного средства скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП 51-летней женщине причинен тяжкий вред здоровью.

Сотрудниками Госавтоинспекции федеральной территории «Сириус» водитель, скрывшийся с места ДТП, был установлен и задержан в тот же день.

Изучив материал уголовного дела, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. «б, в» ч. 2 ст. 264 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Загадочно - в материалах суда не фигурирует ФИО.
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44k
Карандаш Час назад
Три раза ХА!!! Лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами??? Да ладно! Могу начать принимать ставки, что в течении полугода будет пойман на рулём чего ни-будь... Да ещё пьяным.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1457 в горячем)

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