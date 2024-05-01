Что решил суд по делу о сбитом пешеходе

Адлерский районный суд г. Сочи, изучив материал уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного п. п. "б, в" ч. 2 ст. 264 УК РФ и приговорил его к наказанию в виде 4 лет лишения свободы условно, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.