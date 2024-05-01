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В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились

В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились

Автор:
01 мая 2024 14:09
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Танцы   арест   дорога   приезжие   штраф   
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Каждого отправили под арест на 15 суток. Но вряд ли их образумит такое наказание. Давно пришло время его ужесточать.

Столичные полицейские задержали пятерых выходцев Азербайджана, которые накануне вечером заблокировали автомобилями проезжую часть устроили пляски с флагом посреди дороги на Малой Бронной улице.


"Полицейскими в сети «Интернет» выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей", — написала представитель МВД Ирина Волк.

Сообщается, что задержанные довыпендривались на 15 суток обезьянника каждый. На них также составили административные протоколы за различные нарушения ПДД, штраф по которым в совокупности составляет более 90 тысяч рублей.

Отмечается, что только одна машина из участвовавших в азербайджанском "празднике", принадлежит одному из задержанных. Остальные две взяты в аренду. Их отправили арендодателю, а машину азербайджанца отогнали в на штрафстоянку.

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Метки: Видео   Москва   Танцы   арест   дорога   приезжие   штраф   
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7  комментариев
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Опять азеры? Они бессмертными себя возомнили что ли?
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24k
Killgrave Минуту назад
Отстрел хачей на месте, без ареста. За любое появление/нарушение в обществе. Только так можно и нужно "разговаривать" с обезьянами.
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18
Сергей Тарабан 6 минут назад
БИОМУСОР [мат].......
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15k
Ничоси 11 минут назад
И ингуши туда же
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1k
Лебовски 12 минут назад
То что это хачье баранье испытывает нас на прочность уже не секрет. Но приходится понимать как власть на фоне всего этого, себя признает слабой (а жаль), иначе решила бы вопрос в 24 часа. Но видимо нет сил, воли или так надо.....
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9k
Alex 20 минут назад
Пристрелить надо было
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Burzum
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