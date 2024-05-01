В Москве приезжие станцевали посреди дороги и поплатились

Каждого отправили под арест на 15 суток. Но вряд ли их образумит такое наказание. Давно пришло время его ужесточать.
Столичные полицейские задержали пятерых выходцев Азербайджана, которые накануне вечером заблокировали автомобилями проезжую часть устроили пляски с флагом посреди дороги на Малой Бронной улице.
"Полицейскими в сети «Интернет» выявлено видео, на котором группа граждан, находясь на Малой Бронной улице, грубо нарушая правила дорожного движения совершили остановку транспортных средств на проезжей части и устроили танцы около автомобилей", — написала представитель МВД Ирина Волк.
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Сообщается, что задержанные довыпендривались на 15 суток обезьянника каждый. На них также составили административные протоколы за различные нарушения ПДД, штраф по которым в совокупности составляет более 90 тысяч рублей.
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Отмечается, что только одна машина из участвовавших в азербайджанском "празднике", принадлежит одному из задержанных. Остальные две взяты в аренду. Их отправили арендодателю, а машину азербайджанца отогнали в на штрафстоянку.
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