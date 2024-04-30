"Нутелла из подгузника, поцелуи и алкоголь". Прокуратура проверит аниматоршу Нелямим

После многочисленных жалоб на содержание конкурсов и сценарии мероприятий прокуратура проверит девушку-аниматора, работающую под псевдонимом Нелямим. Об этом сообщает SHOT.

Уроженка Нижнего Новгорода Неля Сергеева переехала в Москву в поисках славы и, несомненно, её нашла.