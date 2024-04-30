FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8743 поста • 1063 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Нутелла из подгузника, поцелуи и алкоголь". Прокуратура проверит аниматоршу Нелямим

"Нутелла из подгузника, поцелуи и алкоголь". Прокуратура проверит аниматоршу Нелямим

Автор:
30 апреля 2024 21:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечеринка   Нелямим   Прокуратура   алкоголь   аниматор   нутелла   подгузник   
2245
3
1

Прокуратура проверит московскую аниматоршу "Нелямим", на чьих тусовках девочки-подростки целуются друг с другом и пьют алкоголь. Сама ведущая приходит на детские праздники в ультракоротких юбках, - сообщает SHOT.

После многочисленных жалоб на содержание конкурсов и сценарии мероприятий прокуратура проверит девушку-аниматора, работающую под псевдонимом Нелямим. Об этом сообщает SHOT.

Уроженка Нижнего Новгорода Неля Сергеева переехала в Москву в поисках славы и, несомненно, её нашла.

Она прославилась откровенными фотографиями в Сети и странными конкурсами для детей на своих мероприятиях.

Фотоотчеты сама Нелямим и ее клиенты с удовольствием выкладывают в сеть. На некоторых снимках и в видеороликах девушки-подростки целуются, употребляют алкоголь, а многие родители впали в шок при виде конкурсов, в рамках которых дети слизывают из подгузника шоколадную пасту или танцуют в костюмах скибиди-туалетов.

Девушка оправдывается тем, что все конкурсы согласовывает с родителями, в том числе и песни с матом. А шампанского на том самом празднике, который привлёк всеобщее внимание, было немного, "каждому по бокальчику".

На чьей улице будет праздник, теперь разберётся прокуратура.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вечеринка   Нелямим   Прокуратура   алкоголь   аниматор   нутелла   подгузник   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Valiko Час назад
Это такое днище, что если бы она жрала г#вно, хуже бы не было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
Звёздный странник 8 минут назад
Тут помимо пропаганды алкоголя, ещё и развращение малолетних!
А прокуратура куда всё это время смотрела, если эта Нелямим успела такую популярность завоевать? Это же не один день или месяц.
Вроде специально для выявления подобных случаев спецотдел создали для мониторинга соцсетей, но судя по всему, этот отдел постоянно на обеде или на "тихом часе".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Свои Пять Копеек 14 минут назад
К вылизыванию Нутелы,я бы добавил обсасывание использованных тампонов,а может быть Нутелу заменил бы клиторами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
Что за б.л.я.д.и.щ.а.для дебилов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
просто программист 2 часа назад
Ладно бухать, короткие юбочки... но нахрена памперсы вылизывать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1458 постов (1386 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99203



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа
Адам Кадыров получил высокий пост в университете спецназа
Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию
Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 апреля
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#автомир#ДТП#факты#алкоголь#Жизнь#Юмор#убийство#новости
#полиция#история#авто аварии#забавно#интересно#драка#подборка#Китай#США
#машина#Разное#автомобили#СССР#люди#работа#задержание#криминал#Санкт-Петербург
Наши медики – опять первые в мире Наши медики – опять первые в мире "Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь отомстить за драку в ДК "Вот ты мне и попался!": в Красноярском крае мужчина два года преследовал обидчика, пытаясь... «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники должны отчитаться о расходах на борьбу с паводками «Пусть доложат - как и на что они тратили федеральные деньги»: в Госдуме заявили, что чиновники... Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде Пьяный россиянин устроил драку с полицейскими в Таиланде В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео» В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»

На что жалуетесь?

Вернуться