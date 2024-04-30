"Нутелла из подгузника, поцелуи и алкоголь". Прокуратура проверит аниматоршу Нелямим

Прокуратура проверит московскую аниматоршу "Нелямим", на чьих тусовках девочки-подростки целуются друг с другом и пьют алкоголь. Сама ведущая приходит на детские праздники в ультракоротких юбках, - сообщает SHOT.
После многочисленных жалоб на содержание конкурсов и сценарии мероприятий прокуратура проверит девушку-аниматора, работающую под псевдонимом Нелямим. Об этом сообщает SHOT.
Уроженка Нижнего Новгорода Неля Сергеева переехала в Москву в поисках славы и, несомненно, её нашла.
Она прославилась откровенными фотографиями в Сети и странными конкурсами для детей на своих мероприятиях.
Фотоотчеты сама Нелямим и ее клиенты с удовольствием выкладывают в сеть. На некоторых снимках и в видеороликах девушки-подростки целуются, употребляют алкоголь, а многие родители впали в шок при виде конкурсов, в рамках которых дети слизывают из подгузника шоколадную пасту или танцуют в костюмах скибиди-туалетов.
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Девушка оправдывается тем, что все конкурсы согласовывает с родителями, в том числе и песни с матом. А шампанского на том самом празднике, который привлёк всеобщее внимание, было немного, "каждому по бокальчику".
На чьей улице будет праздник, теперь разберётся прокуратура.
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А прокуратура куда всё это время смотрела, если эта Нелямим успела такую популярность завоевать? Это же не один день или месяц.
Вроде специально для выявления подобных случаев спецотдел создали для мониторинга соцсетей, но судя по всему, этот отдел постоянно на обеде или на "тихом часе".
Тебе не привыкать, а мне стесняюсь, опыт новый