FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9473 поста • 869 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
17 кадров, сделанных под идеальным углом или с занятной перспективой

17 кадров, сделанных под идеальным углом или с занятной перспективой

Автор:
30 апреля 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Занятная   Идеальный   Изображения   перспектива   ракурс   угол   
1638
17
1

Угол снимка может изменить всю картинку и даже заставить увидеть то, чего не существует: А некоторым людям удаётся заснять повседневные вещи с необычного ракурса. В этом посте вы увидите необычные кадры, сделанные в самых обычных местах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Занятная   Идеальный   Изображения   перспектива   ракурс   угол   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Гомерчик Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1849 постов (1792 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

280760



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан
Дипломаты Таджикистана заявили, что в России нарушаются права их граждан
Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию
Таджикистан призвал своих граждан не ездить на транспорте в Россию
Набирающие популярность в сообществах
Как на РУСИ называли аллергию?
Как на РУСИ называли аллергию?
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 26 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#аварии#автомир#ДТП#факты#алкоголь#Жизнь#Юмор#убийство#новости
#полиция#история#авто аварии#забавно#интересно#драка#подборка#Китай#США
#машина#Разное#автомобили#СССР#люди#работа#задержание#криминал#Санкт-Петербург
Наши медики – опять первые в мире Наши медики – опять первые в мире 20 изображений из "Проекта сопадений", на которые нужно посмотреть дважды 20 изображений из "Проекта сопадений", на которые нужно посмотреть дважды 22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься 22 запутанных изображений, в которых сразу и не разберешься 20 фотографий, сделанных под идеальным углом и с занимательной перспективой 20 фотографий, сделанных под идеальным углом и с занимательной перспективой 18 изображений, которые доказывают, что ракурс решает всё 18 изображений, которые доказывают, что ракурс решает всё 15 изображений, на которых главная героиня - это иллюзия 15 изображений, на которых главная героиня - это иллюзия

На что жалуетесь?

Вернуться