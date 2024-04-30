17 кадров, сделанных под идеальным углом или с занятной перспективой

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Угол снимка может изменить всю картинку и даже заставить увидеть то, чего не существует: А некоторым людям удаётся заснять повседневные вещи с необычного ракурса. В этом посте вы увидите необычные кадры, сделанные в самых обычных местах.
8. Обманчивый стул
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