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Мужчина из ревности пытался убить бывшую жену в примерочной кабинке ТЦ

Мужчина из ревности пытался убить бывшую жену в примерочной кабинке ТЦ

Автор:
30 апреля 2024 15:50
Сообщество : Криминал
Метки: ТЦ   криминал   магазин   ревность   убийство   
1728
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В столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице женщина зашла в примерочную одного из магазинов, куда следом ворвался её бывший муж. После ссоры на почве ревности он вытащил нож и принялся "решетить" жертву. Женщина 1994 года рождения получила множественные ножевые ранения в область шеи и головы, и была госпитализирована. Мужчина сбежал с места преступления.
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Метки: ТЦ   криминал   магазин   ревность   убийство   
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12  комментариев
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5k
Tuskub 2 часа назад
...фраза автора - "решетить" - вызвала просто отвратительную реакцию на пост... ((((
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649
Вячеслав 10 минут назад
Возможно по этому и бывший что мозгов у него как у комара на кую мяса.
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2k
Провокатор Полчаса назад
А кто-нибудь, после просмотра данного поста вспомнил серию из "Интернов", в которой Филл за бывшей женой Лобанова начал ухлёстывать и никак не мог в толк взять почему он должен получить разрешение у Лобанова?
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664
ivandike 40 минут назад
Мужчина убил бы её, его и себя
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8k
Echo 42 минуты назад
Смотришь на такое, вот неужели охота было всю жизнь перечеркнуть. Она в больничку, он на нары, стоило оно того
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15k
Владимир 49 минут назад
"Мужчина сбежал с места преступления"
Мужчина такого не будет творить. ЧМО, называйте вещи своими именами.
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3k
Звёздный странник Час назад
Что-то заголовок не вяжется с содержанием статьи.
Какая нахрен это "попытка", если он её "изрешетил" ножом?
Это что ни на есть ПРЯМОЕ покушение на убийство.
Правильнее будет "Муж совершил нападение на бывшую жену с целью убийства на почве ревности."
К тому же концовки у истории нет. Что в итоге? Женщина выжила?
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1442 в горячем)

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