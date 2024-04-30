Мужчина из ревности пытался убить бывшую жену в примерочной кабинке ТЦ

В столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице женщина зашла в примерочную одного из магазинов, куда следом ворвался её бывший муж. После ссоры на почве ревности он вытащил нож и принялся "решетить" жертву. Женщина 1994 года рождения получила множественные ножевые ранения в область шеи и головы, и была госпитализирована. Мужчина сбежал с места преступления.



0 "Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).



В кратчайшие сроки мужчина 1987 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщили в СК.