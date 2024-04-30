Мужчина из ревности пытался убить бывшую жену в примерочной кабинке ТЦ

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В столичном районе Косино-Ухтомский на Святоозерской улице женщина зашла в примерочную одного из магазинов, куда следом ворвался её бывший муж. После ссоры на почве ревности он вытащил нож и принялся "решетить" жертву. Женщина 1994 года рождения получила множественные ножевые ранения в область шеи и головы, и была госпитализирована. Мужчина сбежал с места преступления.
"Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
В кратчайшие сроки мужчина 1987 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщили в СК.
В кратчайшие сроки мужчина 1987 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщили в СК.
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Мужчина такого не будет творить. ЧМО, называйте вещи своими именами.
Какая нахрен это "попытка", если он её "изрешетил" ножом?
Это что ни на есть ПРЯМОЕ покушение на убийство.
Правильнее будет "Муж совершил нападение на бывшую жену с целью убийства на почве ревности."
К тому же концовки у истории нет. Что в итоге? Женщина выжила?