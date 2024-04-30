13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете

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Мир не перестает удивлять. Нам иногда попадаются предметы, которые встречаются случайно и сразу привлекают внимание, и мы ломаем голову для чего их используют. К счастью, теперь у нас есть Интернет, чтобы искать ответы, когда что-то вызывает у нас любопытство. В этом посте вы узнаете назначение самых странных находок.
1. Что это за кнопка внизу входной двери квартиры моих знакомых? При закрытии издается щелчок
Когда дверь закрывается, кнопка нажимает на планку, чтобы закрыть оставшееся пространство между полом и дверью. Она предназначена для защиты помещения от задымления во время пожара и в то же время сводит к минимуму трение при работе двери.
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2. Я нашёл странную гончарную собаку
Это сосуд для спиртных напитков или сакэ. Крошечные чашки или рюмки, свисающие с шипов на её спине, отсутствуют.
3. Что это такое? Его длина составляет около 13 сантиметров, он сделан из дерева, ниток для вышивания, проволоки и, возможно, травы, и оно выглядит винтажным
Это веер. Вы держитесь за изогнутую ручку, и веер поднимается по предплечью к внутренней стороне локтя. При правильном удержании можно обмахнуть лицо веером, слегка повернув запястье.
4. Связка деревянных шипов без цифр и слов на них?
Это приспособление для сращивания канатов. Кончик просовывается между нитями веревки, чтобы между ними могла пройти нить другой веревки. С этой целью их используют как на парусных лодках, так и для колоколен.
5. Найдено в лесу в Швеции, примерно в одном метре от земли, размером около 20 сантиметров. Твердый на ощупь, но при ударе капает жидкость
Это полипористый гриб.выделяющий избыток влаги, называемый гутацией.
7. Маленькие пластиковые фигурки, которые были закопаны на заднем дворе. Лысые мужчины с усами и руками на голове
В 2009 году Hasbro выпустила мини-игру под названием "Монополия: выход из тюрьмы". Похоже, это были предметы, которые использовались в игре.
8. Найдено, когда я помогал другу убирать в доме
Это маленький игрушечный паровой двигатель.
9. Найдено на пляже. Он пустой и легкий, но довольно прочный. С каждой стороны по дырке
Это бусина из индийских украшений.
10. Что это? Это не ручка, острый металлический наконечник, и она не пишет. Там нет места чернилам, графиту или чему-то еще. С ластиковой крышкой. Для чего это нужно?
Это наконечник для трассировки. Он используется для нанесения линий или отметок на металле или других материалах.
11. Стальная штука, возможно, наковальня или разделитель?
Железная колодка для обуви, которую используют сапожники.
12. Вещь найдена в парке. От нее исходило легкое жужжание
Это ловушка для комаров, её установил Центр по контролю и профилактике заболеваний.
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Метки: Вещи Выяснять Загадочные Назначение Удивлять интернет
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10. Это называется чертилка)