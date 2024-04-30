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13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете

13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете

Автор:
30 апреля 2024 22:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Выяснять   Загадочные   Назначение   Удивлять   интернет   
1920
14

Мир не перестает удивлять. Нам иногда попадаются предметы, которые встречаются случайно и сразу привлекают внимание, и мы ломаем голову для чего их используют. К счастью, теперь у нас есть Интернет, чтобы искать ответы, когда что-то вызывает у нас любопытство. В этом посте вы узнаете назначение самых странных находок.

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Метки: Вещи   Выяснять   Загадочные   Назначение   Удивлять   интернет   
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2  комментария
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25k
Valiko 38 минут назад
У венчика намного проще устройство, это нечто иное - зацепы для доставания или опускания в горячее масло.
10. Это называется чертилка)
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24k
Валерий 5 минут назад
Это все здорово, конечно, но тут довелось мне разбирать местечковый музей со всякой стариной, да еще без описей и списков. Вот это был пипец. Половину экспонатов смог примерно определить благодаря моему СССРовскому образованию. Всякие прялки-чесалки-веретена-деталиОтКустарныхТкацкихСтанков... Полифоны-телефоны-граммофоны-патефоны... формы одной армейской и наград 40х-90х годов переписали комплектов 20. А каждую, сука, определить нужно. Короче, было тяжко, но интересно. И вонюче.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1849 постов (1792 в горячем)

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