13 загадочных вещей, назначение которых пришлось выяснять в интернете

Мир не перестает удивлять. Нам иногда попадаются предметы, которые встречаются случайно и сразу привлекают внимание, и мы ломаем голову для чего их используют. К счастью, теперь у нас есть Интернет, чтобы искать ответы, когда что-то вызывает у нас любопытство. В этом посте вы узнаете назначение самых странных находок.