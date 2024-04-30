В Монголии новосёлам передали юрты с полной обшивкой

Министерство обороны Монголии закрыло вопрос с жильем для троих военнослужащих. В торжественной обстановке им
вручили ключи от квартиры передали юрты с полной обшивкой.
В ВС Монголии активно решается вопрос о жилищном обеспечении сержантского состава. Трем военнослужащим торжественно передали юрты с полной обшивкой, - сообщает Readovka.
В Баянзурхском районе прошла церемония распределения жилья военнослужащим — трем очередникам вручили «белые дома» с полной обшивкой.
Президент Монголии объявил 2024 годом «поддержки развития лидеров». Земельные участки выделит районная администрация.
Как сообщают РИА Новости, более 50 % населения Монголии проживают в юртах - традиционном жилище монголов и лишь 49 проц - в квартирах. Причем, только 44,4 проц этих квартир подключены к центральной системе отопления.
Источник:
- Китаянка пыталась вывезти в Монголию шкуру настоящего бурого медведя
- Ремонт старого дома превратился в кошмар
- Как выглядит антисоциальное жилье в Венесуэле
- Пустынный червь смерти – таинственный обитатель пустыни Гоби
- "Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир