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В Монголии новосёлам передали юрты с полной обшивкой

В Монголии новосёлам передали юрты с полной обшивкой

Автор:
30 апреля 2024 22:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Монголия   военнослужашие   жилье   минобороны   новоселы   юрты   
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Министерство обороны Монголии закрыло вопрос с жильем для троих военнослужащих. В торжественной обстановке им вручили ключи от квартиры передали юрты с полной обшивкой.

В ВС Монголии активно решается вопрос о жилищном обеспечении сержантского состава. Трем военнослужащим торжественно передали юрты с полной обшивкой, - сообщает Readovka.

В Баянзурхском районе прошла церемония распределения жилья военнослужащим — трем очередникам вручили «белые дома» с полной обшивкой.

Президент Монголии объявил 2024 годом «поддержки развития лидеров». Земельные участки выделит районная администрация.

Как сообщают РИА Новости, более 50 % населения Монголии проживают в юртах - традиционном жилище монголов и лишь 49 проц - в квартирах. Причем, только 44,4 проц этих квартир подключены к центральной системе отопления.

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Метки: Монголия   военнослужашие   жилье   минобороны   новоселы   юрты   
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7  комментариев
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22k
КВТИУ-80 2 часа назад
А чё, на первое время для типа дачи, яб тоже взял
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1k
Boom shakalaka 14 минут назад
В юрте весьма комфортно. При желании можно переехать, куда угодно, вместе со своим жильём
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18k
Сергей 36 минут назад
Судя по фото им вручают ходак
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68
Бывалый Трус 53 минуты назад
Ну, в Зимбабве и этого нет. Но мы то на них не равняемся. Мы то знаем, что живём лучше, чем на Западе. Монголия нам не конкурент в вопросе домостроения.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1458 постов (1386 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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