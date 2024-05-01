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"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах

"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах

Автор:
01 мая 2024 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Каримджон Ахмедов   Россия   возвращение на родину   гастарбайтеры   мигранты   таджикистан   
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В России находится огромное количество таджиков. Многие из них не желают соблюдать законы РФ, и им тут не рады. Однако если хотя бы некоторая часть мигрантов вернётся на родину, Таджикистан взвоет - рассуждает экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов


В связи с последними событиями в стране стали активно проверять мигрантов, да въезд многих таджиков в РФ теперь под вопросом. Так, в российских аэропортах застряли сотни мигрантов, которые ждут очередь на проверку. По несколько дней им приходится жить в зонах временного содержания.



И въездной фильтр удаётся пройти далеко не всем.



МИД Таджикистана уже озаботился этой проблемой, посоветовав своим гражданам без нужды не ездить в Россию. А потом и вовсе Семену Григорьеву, послу РФ в Таджикистане, вручили ноту о нарушениях прав таджиков. Претензии к РФ возникали и раньше, когда в Таджикистане обратили внимание на недопустимую жестокость в обращении с террористами, напавшими на "Крокус".


Тогда министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин раскритиковал публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта и заметил, что подобный контент формирует «негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».


Теперь власти Таджикистана находятся в подвешенном состоянии: терять дружбу с Россией не хочется, да и не можется. Ведь на заработках находится огромное количество молодых таджиков.

Что будет если они вернутся назад на родину?


Экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов, порассуждав об этом, сообщил, что для республики возвращение даже 300 тысяч молодых людей обернётся катастрофой. В стране нет работы, социальной поддержки, и такое количество озлобленных мужчин долго терпеть бездействие властей не станут.


Поэтому для правительства будет спокойнее, если мужики останутся в РФ. А уж если каким-то образом на родину решат вернуться три миллиона мигрантов, власти Таджикистана придёт конец, чего, конечно, президент этой страны не допустит. Поэтому таджики пойдут на любые уступки, лишь бы ничего кардинально не менять.


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Метки: Видео   Каримджон Ахмедов   Россия   возвращение на родину   гастарбайтеры   мигранты   таджикистан   
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61  комментарий
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912
Bublic 77 2 часа назад
Вместо того, чтобы извиниться за свинское поведение своих граждан, ещё наглости хватает варежку свою разевать. Если Россия такая плохая, что же сюда все прётесь? Идите у себя райские кущи стройте. Скажите спасибо, что советская власть вам школы и библиотеки построила, а то до сих пор с баранами в обнимку спали
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18
Сергей Тарабан 10 минут назад
"Тогда министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин раскритиковал публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта и заметил, что подобный контент формирует «негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо»."

[мат], А ни че что эти не до организмы убили кучу народу, еще он [мат] возникает что с этим говном осла обошлись так жестоко при задержании, моя бы воля так там же и распял их [мат] на первом же дереве...
И то что их сюда не пускают и правильно!!!! [мат] не нужны здесь эти ослоебы вонючие.
Я лично у них щас ничего не покупаю, на такси сразу отказываюсь ехать....хватит кормить ЭТО......
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5k
Феликс Дзержинский 11 минут назад
Пусть едут домой, глядишь новые ОАЭ появятся.
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15k
Иван Иваныч 21 минуту назад
В стране нет работы, социальной поддержки,
---------------
Во всех нормальных странах достаточно работы для своих.
Значит нужно менять власть вороватых ханов и баев в самом Таджикистане.
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24k
Killgrave 22 минуты назад
Накуй гнать ВСЕХ этих таджикских/узбекских/киргизских обезьян в свои места обитания. Этот среднеазиатский биомусор никогда не будет здесь Гражданами. Тот, кто против этого - предатель и враг России.
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Надо перенимать опыт Южной Кореи. А братьев всех(семья ведь, что б кого то не обидеть), в Таджикистон отправить.
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186
ya da Полчаса назад
Вот и войте шакалы поскудные, нехер в Россию лезти!
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128k
Аааа Полчаса назад
Главный глист утверждает, что если их вытравить, то они передохнут? Ужас то какой!

Нечего тут паразитировать!
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18k
a_komolow 36 минут назад
Что же они свой чуркестан не строят , а все в Москву прутся?
Ещё своих баб и детей тянут
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1.1M
NAZARETH 38 минут назад
Без комментариев...

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11k
Сатанеев 38 минут назад
Те, кто считает, что выдворение массы мигрантов в Таджикистан это проблема только для Таджикистана, сильно ошибаются.
Ну приехали те самые 300 тысяч молодых и здоровых таджиков на родину. Работы там нет, а семью кормить надо. Далее у них 2 пути - либо выращивание наркоты (догадайтесь, куда она попадёт), либо к исламистам - там платят за боевые действия и акции (опять же, догадайтесь где это может проявиться).
Ясно, что построже нужно и с мигрантами и с теми, кто выписывает им липовые справки/паспорта и закрывает глаза на иммигрантской беспредел.
Но отправить массу таджиков на родину - это для РФ будет выстрел себе в ногу.
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45
Wolf Roy Сатанеев 20 минут назад
Е@ать ты дебил...
Настоящий Сатанеев..
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5k
Василий Афиногенов 38 минут назад
ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-КИШЛАК!
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10k
wild cat 39 минут назад
не совсем в тему, но пара слов попадает в неё:

Ссылка www.youtube.com
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1k
Фидель 40 минут назад
Вдумайтесь,только в прошлом году въехало в Россию из Таджикистана 3,1 миллиона человек,а это почти треть всего Таджикистана.А сколько до этого и в этом году? а сколько нелегально?
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7k
Хачик 42 минуты назад
"Претензии к РФ возникали и раньше, когда в Таджикистане обратили внимание на недопустимую жестокость в обращении с террористами, напавшими на "Крокус"." Из поста.

Я бы послушал, как бы они чирикали и что бы сделали с пленными терористами, если бы (гипотетически)_ теракт у них, в Душанбе сотворили русские.
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146k
parallax 48 минут назад
Если даже все уедут, Россия не загнётся. Веками жили без гастеров, и дальше проживём.
В крайнем случае можно брать на работу хотя бы северокорейцев, они умнее и скромнее.
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40k
russger 55 минут назад
"Экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов, порассуждав об этом, сообщил, что для республики возвращение даже 300 тысяч молодых людей обернётся катастрофой. "

А не насрать? Это их проблемы.
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15k
Antique computer 56 минут назад
А что плохого-то ? Хорошо будет, на родину приедут и будут там жить. Скорее бы уже.
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33k
Юрьевич 57 минут назад
Бородатых сразу заворачивать! Кто не может бегло говорить на русском - заворачивать! те кто въезжает - полные биометрические данные. Расходы на сбор данных - за счёт въезжающих.
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981
Серга 58 минут назад
нам будет хорошо, а чего там будет у таджиков- насрать..
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10k
Trenzel2003 59 минут назад
Давно пора для некоторых представителей трудовых мигрантов, вводить коллективную ответственность. Один урод накосячил, 10 представителей выдворять из страны и он(а) 11. Тогда научатся соблюдать законы страны куда приехали работать!
Так же очень хорошо что бы взялись за крышующих мусоров, начальников и чиновников!
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Schreibikus
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