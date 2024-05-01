"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах

В России находится огромное количество таджиков. Многие из них не желают соблюдать законы РФ, и им тут не рады. Однако если хотя бы некоторая часть мигрантов вернётся на родину, Таджикистан взвоет - рассуждает экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов
В связи с последними событиями в стране стали активно проверять мигрантов, да въезд многих таджиков в РФ теперь под вопросом. Так, в российских аэропортах застряли сотни мигрантов, которые ждут очередь на проверку. По несколько дней им приходится жить в зонах временного содержания.
И въездной фильтр удаётся пройти далеко не всем.
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МИД Таджикистана уже озаботился этой проблемой, посоветовав своим гражданам без нужды не ездить в Россию. А потом и вовсе Семену Григорьеву, послу РФ в Таджикистане, вручили ноту о нарушениях прав таджиков. Претензии к РФ возникали и раньше, когда в Таджикистане обратили внимание на недопустимую жестокость в обращении с террористами, напавшими на "Крокус".
Тогда министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин раскритиковал публикацию кадров жесткого задержания подозреваемых в совершении теракта и заметил, что подобный контент формирует «негативное восприятие в отношении граждан Таджикистана и таджиков, что недопустимо».
Теперь власти Таджикистана находятся в подвешенном состоянии: терять дружбу с Россией не хочется, да и не можется. Ведь на заработках находится огромное количество молодых таджиков.
Что будет если они вернутся назад на родину?
Экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов, порассуждав об этом, сообщил, что для республики возвращение даже 300 тысяч молодых людей обернётся катастрофой. В стране нет работы, социальной поддержки, и такое количество озлобленных мужчин долго терпеть бездействие властей не станут.
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Поэтому для правительства будет спокойнее, если мужики останутся в РФ. А уж если каким-то образом на родину решат вернуться три миллиона мигрантов, власти Таджикистана придёт конец, чего, конечно, президент этой страны не допустит. Поэтому таджики пойдут на любые уступки, лишь бы ничего кардинально не менять.
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[мат], А ни че что эти не до организмы убили кучу народу, еще он [мат] возникает что с этим говном осла обошлись так жестоко при задержании, моя бы воля так там же и распял их [мат] на первом же дереве...
И то что их сюда не пускают и правильно!!!! [мат] не нужны здесь эти ослоебы вонючие.
Я лично у них щас ничего не покупаю, на такси сразу отказываюсь ехать....хватит кормить ЭТО......
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Во всех нормальных странах достаточно работы для своих.
Значит нужно менять власть вороватых ханов и баев в самом Таджикистане.
Нечего тут паразитировать!
Ещё своих баб и детей тянут
Ну приехали те самые 300 тысяч молодых и здоровых таджиков на родину. Работы там нет, а семью кормить надо. Далее у них 2 пути - либо выращивание наркоты (догадайтесь, куда она попадёт), либо к исламистам - там платят за боевые действия и акции (опять же, догадайтесь где это может проявиться).
Ясно, что построже нужно и с мигрантами и с теми, кто выписывает им липовые справки/паспорта и закрывает глаза на иммигрантской беспредел.
Но отправить массу таджиков на родину - это для РФ будет выстрел себе в ногу.
Настоящий Сатанеев..
Что же все таджики в Москву прутся со своими жёнами и детьми , а не такжикистон возраждают ?
Я бы послушал, как бы они чирикали и что бы сделали с пленными терористами, если бы (гипотетически)_ теракт у них, в Душанбе сотворили русские.
В крайнем случае можно брать на работу хотя бы северокорейцев, они умнее и скромнее.
А не насрать? Это их проблемы.
Все в МАСКВЕ !
Заголовок напомнил...
-По Новостям передают: В Таджикистане произошло разрушительно землетрясение - погибло 300000 таджиков. Правительство США и Германии передали помощь в размере 1000000 долларов.
Россия оказала помощь - выслала 300000 таджиков.
И опять же - на каждого заводить биометрический паспорт! Сейчас 2024 год, а не 2000! Снять отпечаток пальцев и сетчатки, сделать фотки рожи и засунуть в базу данных ВООБЩЕ не проблема и делается очень быстро. Тем более, если расходы за счёт въезжающих, ещё и государство денег заработает!
Так же очень хорошо что бы взялись за крышующих мусоров, начальников и чиновников!