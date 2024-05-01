"Если 300 тысяч таджиков вернутся на родину, будет плохо": экс-замминистра экономики республики рассказал о пугающих перспективах

Теперь власти Таджикистана находятся в подвешенном состоянии: терять дружбу с Россией не хочется, да и не можется. Ведь на заработках находится огромное количество молодых таджиков.

Что будет если они вернутся назад на родину?

Экс-замминистра экономики Таджикистана Каримджон Ахмедов, порассуждав об этом, сообщил, что для республики возвращение даже 300 тысяч молодых людей обернётся катастрофой. В стране нет работы, социальной поддержки, и такое количество озлобленных мужчин долго терпеть бездействие властей не станут.