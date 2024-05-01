В грузинском парламенте вновь подрались из-за закона об иноагентах

В Грузии продолжаются споры о законе «О прозрачности иностранного влияния». Его одобрили во втором чтении, это случилось на фоне драк и эмоциональных обсуждений между членами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционными депутатами.

Суть закона: сделать реестр СМИ и физических лиц, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Вот из-за этого обстановка и накалилась.