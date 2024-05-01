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В грузинском парламенте вновь подрались из-за закона об иноагентах

В грузинском парламенте вновь подрались из-за закона об иноагентах

Автор:
01 мая 2024 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Грузия   драка   законопроект   иноагенты   парламент   тбилиси   
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Один из выступающих пришёл на заседание со сломанным носом.

В Грузии продолжаются споры о законе «О прозрачности иностранного влияния». Его одобрили во втором чтении, это случилось на фоне драк и эмоциональных обсуждений между членами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционными депутатами.

Суть закона: сделать реестр СМИ и физических лиц, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Вот из-за этого обстановка и накалилась.

В Тбилиси было несколько акций протеста против принятия закона. Последняя была вчера, силовики пришлось применить слезоточивый газ и водомёты, сообщают о десятках задержанных.

Сегодня в грузинском парламенте снова обсуждают законопроект. Слово взял лидер оппозиции из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и рассказал, что побывал на акции протеста.

Вскоре парламентарии вновь подрались.

Сейчас эмоции стихли, но закон пока не принят.

Источник:

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Метки: Видео   Грузия   драка   законопроект   иноагенты   парламент   тбилиси   
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6  комментариев
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793
МИХАН 48 минут назад
Соросятам приплатили видать и мощно !!!!
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92k
sapér Vodička 18 минут назад
Бибизяны
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17k
GROMOZEKA Полчаса назад
Не должно быть жалости в этом вопросе.
Восстания надо подавлять максимально жестко и всех на карандаш.
Грузины!
Не жуйте сопли, е.башьте этих подстилок пиндосовских!
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667
Ви Полчаса назад
А кто с кем там дерется. Понятно что с одной стороне иноагенты, а с другой стороны кто? Там разве кто то еще есть, кроме иноагентов?
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August
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