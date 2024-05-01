В грузинском парламенте вновь подрались из-за закона об иноагентах

Один из выступающих пришёл на заседание со сломанным носом.
В Грузии продолжаются споры о законе «О прозрачности иностранного влияния». Его одобрили во втором чтении, это случилось на фоне драк и эмоциональных обсуждений между членами правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционными депутатами.
Суть закона: сделать реестр СМИ и физических лиц, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа. Вот из-за этого обстановка и накалилась.
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В Тбилиси было несколько акций протеста против принятия закона. Последняя была вчера, силовики пришлось применить слезоточивый газ и водомёты, сообщают о десятках задержанных.
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Сегодня в грузинском парламенте снова обсуждают законопроект. Слово взял лидер оппозиции из «Единого национального движения» Леван Хабеишвили и рассказал, что побывал на акции протеста.
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Сейчас эмоции стихли, но закон пока не принят.
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Восстания надо подавлять максимально жестко и всех на карандаш.
Грузины!
Не жуйте сопли, е.башьте этих подстилок пиндосовских!