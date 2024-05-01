В настоящее время женщина привлечена к ответственности в соответствии с КоАП РФ за езду по тротуару и неуплату ранее наложенного административного штрафа.



Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство"".