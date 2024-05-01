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Полицейские ОП №2 УМВД России по г. Костроме установили личность водителя. Им оказалась женщина, 1978 г.р., которая по горячим следам задержана в административном порядке. Пояснить мотивы своего поступка костромичка не смогла.
В настоящее время женщина привлечена к ответственности в соответствии с КоАП РФ за езду по тротуару и неуплату ранее наложенного административного штрафа.
Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство"".
Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела по ст. 213 УК РФ "Хулиганство"".
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