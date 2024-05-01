В Костроме автоледи подшофе разнесла уличные прилавки с цветами

Агрессивный манёвр совершила женщина, которая сначала стояла напротив цветочниц и пила вино с мужчиной, а потом села за руль и разгромила уличный прилавок, чуть не задавив самих цветочниц.