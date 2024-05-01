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Кто кому должен был уступить?

Кто кому должен был уступить?

Автор:
01 мая 2024 09:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   трамвай   троллейбус   
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В Санкт-Петербурге состоялось трамвайно-троллейбусное противостояние, в котором пострадал 4-летний пассажир троллейбуса. Он получил травму голову и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   ПДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   трамвай   троллейбус   
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12  комментариев
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33
truten 2 часа назад
В любом случае Троллейбус прав.
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5k
Slv01 24 минуты назад
начнем с того, что у рельсового транспорта приоритет в движении относительно безрельсового. (см. ПДД - вбивают в автошколах с первых занятий)
продолжим - водитель троллейбуса не имеет ВУ - см с чего начинали
закончим - всё руководство троллейбусного управления под суд по статье оказание услуг не соответствующее безопасности - номер гуглите сами
З.Ы. всех водятлов маршрутных транспортных средств на переаттестацию, ибо они никто не знают/не соблюдают ПДД. это касается всех городов России
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7k
Mixalych Полчаса назад
Какой трамвай неповоротливый... еще и абс не сработал... зазевался водила, зазевался... а троллейбус молодец, проучил наглеца. На очереди уроки вежливости для тепловоза и самолета. Да и речные трамваи подозрительные...
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12k
Дмитрий Полчаса назад
Вариант Т! Троллейбус!
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11k
Доктор 53 минуты назад
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Vacony Час назад
А разве так можно поворачивать или разворачиваться ? через двойные пути на непонятно куда ? ....
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7k
Lexx 2 часа назад
Понятно же, у трамвая больше пространства для манёвра. И что это он резко влево не ушёл.))
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12k
Ligov 2 часа назад
"Кто кому должен был уступить?"
Это же очевидно.)
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1457 в горячем)

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