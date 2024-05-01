"Кто кому должен был уступить?"

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В Санкт-Петербурге состоялось трамвайно-троллейбусное противостояние, в котором пострадал 4-летний пассажир троллейбуса. Он получил травму голову и был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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продолжим - водитель троллейбуса не имеет ВУ - см с чего начинали
закончим - всё руководство троллейбусного управления под суд по статье оказание услуг не соответствующее безопасности - номер гуглите сами
З.Ы. всех водятлов маршрутных транспортных средств на переаттестацию, ибо они никто не знают/не соблюдают ПДД. это касается всех городов России
Это же очевидно.)