Неудачная погребальная процессия - хоронили одного, закопали шестерых

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В Китайском округа Фупин, провинция Шэньси, во время погебального мероприятия произошло обрушение и завал импровизированной гробницы вместе с работниками ритуальной службы.
По информации китайских СМИ, гробница, имеющая два прохода, обрушилась под ногами участников погребального мероприятия. Как выяснилось позже, гроб по своим габаритам не проходил в проём и потому на место погребения был привлечён экскаватор. В результате происшествия никто не пострадал и родственники усопшего решили изменить место захоронения.
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