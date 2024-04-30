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Неудачная погребальная процессия - хоронили одного, закопали шестерых

Неудачная погребальная процессия - хоронили одного, закопали шестерых

Автор:
30 апреля 2024 17:27
Метки: Китай   ЧП   интересное   инцидент   кладбище   новости   похороны   склеп   
2082
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В Китайском округа Фупин, провинция Шэньси, во время погебального мероприятия произошло обрушение и завал импровизированной гробницы вместе с работниками ритуальной службы.

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Метки: Китай   ЧП   интересное   инцидент   кладбище   новости   похороны   склеп   
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4  комментария
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531
2023 37 минут назад
Какой интересный обычай. И наверняка не дешевый ритуал, учитывая огромное население и очередь желающих захорониться.
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5k
Terminator Полчаса назад
" В результате происшествия никто не пострадал"
Короче, закопали только деньги
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30k
Егор 53 минуты назад
Не принимает земля-матушка
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19k
Михаил Гривин 56 минут назад
План по погребениям выполнен на 300%! Партия довольна!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1442 в горячем)

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