Неудачная погребальная процессия - хоронили одного, закопали шестерых

По информации китайских СМИ, гробница, имеющая два прохода, обрушилась под ногами участников погребального мероприятия. Как выяснилось позже, гроб по своим габаритам не проходил в проём и потому на место погребения был привлечён экскаватор. В результате происшествия никто не пострадал и родственники усопшего решили изменить место захоронения.