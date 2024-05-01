В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали

Наши медики – опять первые в мире

"Чтоб ты сдохла, мразь!": в Магнитогорске ученики создали чат, в котором оскорбляли педагогов и...

В Башкирии обеспокоились количеством детей с отклонениями и задумались о генетическом тесте на...

В Узбекистане ученица выпрыгнула из окна школы после конфликта с педагогом

"Отрежу твою сосиску!": в московской школе учитель угрожал покалечить ученика-аутиста

Сельская учительница пнула третьеклассника - и лишилась работы