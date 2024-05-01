В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали

Очередная мадам высказала свое "фи" внешнему виду и поведению молодого педагога, дескать таким не место в системе образования.
Женщину не устраивает, что в свободное время учительница не ведет монашеский образ жизни и позволяет себе посещать увеселительные заведения. Более того, о ужас, родительница обнаружила в соцсетях личный аккаунт педагога, а там фото в купальнике и видео с вечеринок.
Родительница не хочет, чтобы такая учительница обучала ее детей и, просит привлечь девушку к ответственности.
Вот только в соцсетях сей праведный гнев восприняли неоднозначно и в основном осудили не учительницу, а слишком любопытную женщину.
Больше всего пользователей интересовало, а как же выглядит сама поборница морали.
В основном народ сошелся во мнении, что учительница дает знания, воспитывать детей должны родители. Чем занимается учительница во внерабочее время, это её личное дело если не нарушает УК и АК РФ.
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Если мне не нравится телепередача, я переключаю канал, а не прошу привлечь к ответственности ведущего. Не нравится такой учитель? Переводи детей в воскресно-приходскую школу.
Она ведь тоже воспитывает своего ребенка.
Более того, пытается и других воспитывать
Обыкновенная ханжа
по сабжу: а что вы хотели? пед и мед спокон веку имеют "репутацию". нет-нет, мы не против - мы только за и одобряем. молодые, красивые и интеллигентные девушки наиболее склонны к сексуальным извращениям