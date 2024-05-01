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В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали

В Ульяновске женщина осудила "распутную учительницу", но в соцсетях ее не поддержали

Автор:
01 мая 2024 08:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   родители   ульяновск   учитель   школа   
3570
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Очередная мадам высказала свое "фи" внешнему виду и поведению молодого педагога, дескать таким не место в системе образования.

Женщину не устраивает, что в свободное время учительница не ведет монашеский образ жизни и позволяет себе посещать увеселительные заведения. Более того, о ужас, родительница обнаружила в соцсетях личный аккаунт педагога, а там фото в купальнике и видео с вечеринок.



Родительница не хочет, чтобы такая учительница обучала ее детей и, просит привлечь девушку к ответственности.


Вот только в соцсетях сей праведный гнев восприняли неоднозначно и в основном осудили не учительницу, а слишком любопытную женщину.



Больше всего пользователей интересовало, а как же выглядит сама поборница морали.


В основном народ сошелся во мнении, что учительница дает знания, воспитывать детей должны родители. Чем занимается учительница во внерабочее время, это её личное дело если не нарушает УК и АК РФ.

Чем закончится история - покажет время.

*Вся информация взята из открытых источников.


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Метки: Видео   дети   родители   ульяновск   учитель   школа   
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34  комментария
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145
Denniss77 2 часа назад
Поборницу морали-может кроет из-за,своей внешности и узколобия!Учитель ,такой же человек как и остальные-а вот воспитанием и вправду -изначально дома должны заниматься,видимо мамашу плохо воспитывали,да и судя по всему своей личной жизни нет,вот и лезет в чужую!
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12k
zlopisec 4 минуты назад
Интересно бы на фотки в соцсетях этой моралистки посмотреть, написать ей что-нибудь доброе....
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 9 минут назад
и че она им пепадает..как правильно сосать...и показывает наглядное пособие про Сашу Грей))
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128
Самуил Маршак 14 минут назад
З - зависть. Сколько дебилов развелось!
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30k
Егор 20 минут назад
Все старые грымзы были когда-то студентками педа...
Ссылка coub.com
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Правильно. Училка должна быть старой, толстой, очкастой и в бородавках.
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4k
poбт Полчаса назад
у большинства "моралисток" вконтактики и однокласники засраны фотками со всех праздничных попоек в стиле "я, шашлык и первомай"
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8k
tamin 37 минут назад
Однозначно мамашу в сад. Девченка молодая, почему должна быть монашкой? Но, не согласен с автором поста. Школа должна давать не только знания, но и воспитывать в детях определенные качества.
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3k
.357 magnum 41 минуту назад
"Родительница не хочет, чтобы такая учительница обучала ее детей и, просит привлечь девушку к ответственности."
Если мне не нравится телепередача, я переключаю канал, а не прошу привлечь к ответственности ведущего. Не нравится такой учитель? Переводи детей в воскресно-приходскую школу.
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227
Krrsantan 51 минуту назад
З - зависть
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17k
GROMOZEKA Час назад
А сама родительница не ходит по увеселительным заведениям?
Она ведь тоже воспитывает своего ребенка.
Более того, пытается и других воспитывать
Обыкновенная ханжа
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11k
Zhora Час назад
Очередная завистливая жиробасина решила загнобить молодую красивую учительницу. Ничего нового.
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12k
Ligov Час назад
Зависть не самое лучшее человеческое качество.)
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475
Виктор Ligov 16 минут назад
И как вы от этого порока пытаетесь избавиться?
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79k
Viktor Час назад
А ничё такая распутница!

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1k
Александр Час назад
Мамку надо проверить и лишить родительских прав - она небось секасом занималась - негоже после этого дитё воспитывать.
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7k
Babangdida Час назад
Я-же-мать отстала от жизни лет примерно на 100:
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7k
hhwost Час назад
все, кто бывал на родительских собраниях, подтвердят: в каждом классе, особенно начальных, есть один такой родитель, как кучка дерьма на краю солнечной поляны.
по сабжу: а что вы хотели? пед и мед спокон веку имеют "репутацию". нет-нет, мы не против - мы только за и одобряем. молодые, красивые и интеллигентные девушки наиболее склонны к сексуальным извращениям
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783
Шурман Час назад
Им вот таких наверное подавай , вот моя первая учительница которой уже тогда было почти под 60 , когда школу закончил она уже без помощи не передвигалась а все нотации всем читала .
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Не знаю, как учиться, но посмотреть такую учительницу мне, лет этак так полста тому, было бы интересно, видимо
...
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33k
Владимир 2 часа назад
Активисты главная беда этого мира.
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9k
Лаврентий 2 часа назад
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