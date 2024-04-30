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«Идти нам абсолютно некуда»: суд в Иркутске признал многоэтажный дом самостроем и постановил выселить из него жильцов без компенсации

«Идти нам абсолютно некуда»: суд в Иркутске признал многоэтажный дом самостроем и постановил выселить из него жильцов без компенсации

Автор:
30 апреля 2024 17:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Иркутск   СУД   дом   квартиры   самострой   снос   
1879
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Здание снесут, а люди говорят, что квартиры в нём - их единственное жильё.

В 2008 году на иркутской улице Пискунова начали строить многоэтажный дом. Вскоре люди купили там квартиры со скидкой, справили новоселье и начали обживаться. Но. ещё на этапе строительства, городская администрация хотела признать здание самостроем и инициировала судебный процесс.

В 2013 году администрация пошла на мировое соглашение с застройщиком, а люди оформили право собственности или зарегистрировали право собственности как на доли в объекте незавершённого строительства через суд.

Спустя 3 года администрация Иркутска вновь обратилась в суд и потребовала отменить ранее заключённое мировое соглашение. И получить разрешение на снос дома.

По идее, виновником этой ситуации был застройщик. А также пристав, которого в 2023 году обвинили в «содействии застройщику» за взятку и посадили на 8,5 лет, и экс-сотрудник иркутской администрации. В 2024 году он получил 38,8 млн рублей штрафа и отправился на 8,6 лет в колонию строгого режима.

Ну а крайними стали владельцы квартир в этом доме. Спустя несколько судебных процессов, многоэтажку постановили снести, а владельцам квартир в ней не выплачивать компенсацию.

В дело тогда вмешался даже глава Иркутской области Игорь Кобзев. В 2020 году он подписал указ о выплате компенсации жильцам злополучного дома, но она не устроила многих собственников:

В указе сказано, что размер компенсации составляет 47 678 рублей за квадратный метр - это рыночная цена по Иркутской области. Но наши квартиры стоят дороже. Более того, многие из нас платят ипотеку, в указе ничего про это не сказано. Если мы не получим деньги на руки, то как сможем закрыть долги - придётся продавать новое жильё, гасить ипотеку и в итоге мы останемся ни с чем. Также в указе ничего не сказано про собственников коммерческих площадей, а у нас и такие есть. Кроме этого, согласно указу, выплата полагается за одну квартиру площадью не более 90 квадратов, однако среди жильцов есть люди, которые переехали в Иркутск из другого города. Они купили по две квартиры в этом доме, себе и детям. Что делать им?

Ну а теперь восьмой кассационный суд в Кемерово утвердил решение о выселении жильцов. Компенсации им не полагается. Хотя некоторые из них говорят, что идти им некуда и денег на покупку нового жилья у них тоже нет.

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Метки: Видео   Иркутск   СУД   дом   квартиры   самострой   снос   
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523
mik6059 Час назад
Ну вот как так? Если виноват застройщик, то за яйца его взять и пусть покупает новое жильё людям за свой счет. И как так получилось, что возвели самострой и только через несколько лет только признали самостроем? Чиновники виноваты - тоже на кукан и пусть скидываются людям на жильё.
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22k
иванов дмитрий Минуту назад
В свое время, когда покупали квартиры, видимо все документы были чистыми и в полном порядке, если даже ипотеку оформляли.
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30k
Кот Баюн 3 минуты назад
взяли квартиры со скидкой, но при этом говорят, что стоят они дороже рыночной цены ? :) Л - логика
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19k
Александр 4 минуты назад
Итак вводные:

Дом с мутной историей и документацией.
Дом продаётся в центре города.
Дом продаётся с большой скидкой.

Ничего не смущает, надо брать.

Предлагали компенсацию, но придется покинуть насиженное место с видом на набережную и переселиться в более скромный райончик.

Отказываемся.

Пляшем с бубном, чтоб с концами не оказаться на улице, вообще без штанов, денег, жилых метров.

Гениальный план!

Понятно, что я на стороне людей, они не виноваты в данной ситуации, но бллллл.... Как же это тупо.
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5k
Михаил 7 минут назад
на мете жильцов я бы собрался и снес дачу машину дом судей, ибо некуй... судьям надо помнить что "закон не всегда справедлив, справедливость не всегда законна"...
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224
Krrsantan 16 минут назад
Дом целый справный вроде, работает так сказать, на#уя сносить? Чо элементарных человеческих трудов не жалко штоли? Переписать как будто город построил и все в плюсе или чисто из принципа хотят снести я не пойму, типо закон суров, но это закон?
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568
OG 21 минуту назад
Тут всё понятно, виновна администрация города, выдали разрешение , а там куча подписей, минимум 8 чел., плюс архитектор города. Вот пусть все эти 8 человек и покупают квартиры. Администрация полностью отвечает за эти действия.
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2k
Веселый Пук 23 минуты назад
А если не сносить?Или администрация так думать не умеет?Козлы
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3k
Daimos Полчаса назад
Сотрудник администрации выдал разрешение? Администрация и должна отвечать. Сел он или нет, это уже другой вопрос.
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12k
DumDum Полчаса назад
Не должно быть для администрации возможности соскочить, назначив персонального виновного.
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7k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
А нахрена сносить то, что уже ПОСТРОЕНО???
Построено с нарушением технологии?
Вроде нет. Снести чтобы на этом месте построить ДОМ?
Или кто-то кому-то не "откатил"?
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15k
кот базилий Полчаса назад
Мерская власть, таких случаев много, Москва Пирогово. та же история. Виноватых нетю.
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43k
Example 6.2.6 36 минут назад
Тут администрация виновата, они ж выдали документы и разрешили заселение. Да, их сотрудник был уличён в получении взятки и сел в тюрьму, но это их сотрудник, им отвечать за его пригрешения и за то как у них поставлен кадровый вопрос и контроль исполнения. На документах стоят подписи многих людей, значит они это читали, значит понимали о чём речь идёт И уже неважно: они настолько некомпетентны что никто такой серьёзный объект как жилой дом не проинспектировал дополнительно, спихнув всё на одного сотрудника, либо кто-то был в доле с взяточником.
Тут два варианта - если дом не соответствует нормам, надо людей расселять по имеющемуся жил фонду или строить им рядом отдельное задание. Или, если в здании можно жить - пускай легитимизируют его и отстанут от жильцов.
Там в дальнейшем могут идти любые суд и разбирательства "прокуратура-администрация-застройщик", но людей которые заплатили в первую очередь надо обустроить, либо с переселением либо с компенсацией (адекватной стоимости квм и уровню постройки), либо с документацией, что всё у них хорошо, и претензий к ним нету.
А то привыкли, зарплаты получают, откаты получают, а как какой-то косяк, так сразу найдут одного козла отпущения, кого посадят, а все издержки пытаются с народа выбить.
На хрен такая власть? Их в лучшем случае уволить надо. а по хорошему пересажать всех причастных.. потому что на постройке дома, не ворует один человек, там обычно все при деле и его руководитель непосредственный и самые главные в организации просят свою долю от делюги.
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7k
hhwost 37 минут назад
вторичку надо покупать, оно спокойнее.
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332
Dmitry N 39 минут назад
True russia
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332
Dmitry N Бровеносец в потёмках Полчаса назад
Я из Москвы)
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5k
banga911 45 минут назад
бедные люди. мало того, что живут в жопе мира, так их ещё последнего жилья лишают.
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66
pilot52 45 минут назад
Очень много вопросов. Как проект дома прошел госэкспертизу, если земля не была должным образом оформлена? Как его подключили к инженерным сетям? Как была оформлена сделка купли-продажи в кадастровой палате или Росреестре и т.д.?
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40k
albedo 47 минут назад
размер компенсации составляет 47 678 рублей за квадратный метр - это рыночная цена по Иркутской области.
=====================
Я не понял.
Покупали со скидкой.
Знали, что самострой еще на стадии строительства - так в статье написано.
Им дают возможность купить ТАКОЕ же по площади жилье, несмотря на то, что сами виноваты.
И чем недовольны?
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1k
Alexandr 58 минут назад
А ведь все документы наверняка через юстицию прошли. И кому теперь верить?
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6k
sumrаknn Час назад
ЧЕГО ДОБИВАЕТСЯ глава Иркутской области Игорь Кобзев ? дУМАЮ ОН ТОПИТ ЗА ТО ЧТОБЫ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДИКА СОСТОЯЛСЯ ТАКОЙ РАЗГОВОР ДВУХ МАМАШЕК:
- Светка, я квартиру покупаю.
- Ты дура, она в 2 раза дешевле рынка - 100% кидалово, и вокруг дачи и застройщик зареген только что - 200% кидалово.
- сама ты дура, я получаю квартиру в 2 раза дороже, а если кидалово - то губернатор как обычно выдаст компенсацию и таки у меня будет новая квартира, а ты дура - копи в 2 раза больше.
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50
Alex Час назад
Даже слов не подобрать. Это же не просто так ввести в эксплуатацию многоквартирный дом, продать квартиры, итд. там столько народа завязано. на батальон шторм_z хватит. Новую администрацию я бы тоже отправил на утилизацию.
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50
Alex Света 47 минут назад
Так именно, там же столько всего между собой связано. Мне видится что эта администрация сама себе проблем нажила этим кипишем. Если дело не фейк и дойдет до верха. Вопросы появятся ко многим.
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