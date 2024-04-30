«Идти нам абсолютно некуда»: суд в Иркутске признал многоэтажный дом самостроем и постановил выселить из него жильцов без компенсации

Здание снесут, а люди говорят, что квартиры в нём - их единственное жильё.
В 2008 году на иркутской улице Пискунова начали строить многоэтажный дом. Вскоре люди купили там квартиры со скидкой, справили новоселье и начали обживаться. Но. ещё на этапе строительства, городская администрация хотела признать здание самостроем и инициировала судебный процесс.
В 2013 году администрация пошла на мировое соглашение с застройщиком, а люди оформили право собственности или зарегистрировали право собственности как на доли в объекте незавершённого строительства через суд.
Спустя 3 года администрация Иркутска вновь обратилась в суд и потребовала отменить ранее заключённое мировое соглашение. И получить разрешение на снос дома.
По идее, виновником этой ситуации был застройщик. А также пристав, которого в 2023 году обвинили в «содействии застройщику» за взятку и посадили на 8,5 лет, и экс-сотрудник иркутской администрации. В 2024 году он получил 38,8 млн рублей штрафа и отправился на 8,6 лет в колонию строгого режима.
Ну а крайними стали владельцы квартир в этом доме. Спустя несколько судебных процессов, многоэтажку постановили снести, а владельцам квартир в ней не выплачивать компенсацию.
В дело тогда вмешался даже глава Иркутской области Игорь Кобзев. В 2020 году он подписал указ о выплате компенсации жильцам злополучного дома, но она не устроила многих собственников:
В указе сказано, что размер компенсации составляет 47 678 рублей за квадратный метр - это рыночная цена по Иркутской области. Но наши квартиры стоят дороже. Более того, многие из нас платят ипотеку, в указе ничего про это не сказано. Если мы не получим деньги на руки, то как сможем закрыть долги - придётся продавать новое жильё, гасить ипотеку и в итоге мы останемся ни с чем. Также в указе ничего не сказано про собственников коммерческих площадей, а у нас и такие есть. Кроме этого, согласно указу, выплата полагается за одну квартиру площадью не более 90 квадратов, однако среди жильцов есть люди, которые переехали в Иркутск из другого города. Они купили по две квартиры в этом доме, себе и детям. Что делать им?
Ну а теперь восьмой кассационный суд в Кемерово утвердил решение о выселении жильцов. Компенсации им не полагается. Хотя некоторые из них говорят, что идти им некуда и денег на покупку нового жилья у них тоже нет.
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Дом с мутной историей и документацией.
Дом продаётся в центре города.
Дом продаётся с большой скидкой.
Ничего не смущает, надо брать.
Предлагали компенсацию, но придется покинуть насиженное место с видом на набережную и переселиться в более скромный райончик.
Отказываемся.
Пляшем с бубном, чтоб с концами не оказаться на улице, вообще без штанов, денег, жилых метров.
Гениальный план!
Понятно, что я на стороне людей, они не виноваты в данной ситуации, но бллллл.... Как же это тупо.
"Я зицпредседатель Фунт. Я всегда сидел. Я сидел при Александре Втором Освободителе, при Александре Третьем Миротворце, при Николае Втором Кровавом. При Керенском я сидел тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел, исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел при НЭПе! Как я сидел при НЭПе! Это были лучшие дни моей жизни! Я беру недорого: сто двадцать рублей в месяц на свободе и двести сорок в тюрьме. Сто процентов прибавки на вредность. Илья Ильф, Евгений Петров. "Золотой Телёнок" (1931)"
Построено с нарушением технологии?
Вроде нет. Снести чтобы на этом месте построить ДОМ?
Или кто-то кому-то не "откатил"?
Тут два варианта - если дом не соответствует нормам, надо людей расселять по имеющемуся жил фонду или строить им рядом отдельное задание. Или, если в здании можно жить - пускай легитимизируют его и отстанут от жильцов.
Там в дальнейшем могут идти любые суд и разбирательства "прокуратура-администрация-застройщик", но людей которые заплатили в первую очередь надо обустроить, либо с переселением либо с компенсацией (адекватной стоимости квм и уровню постройки), либо с документацией, что всё у них хорошо, и претензий к ним нету.
А то привыкли, зарплаты получают, откаты получают, а как какой-то косяк, так сразу найдут одного козла отпущения, кого посадят, а все издержки пытаются с народа выбить.
На хрен такая власть? Их в лучшем случае уволить надо. а по хорошему пересажать всех причастных.. потому что на постройке дома, не ворует один человек, там обычно все при деле и его руководитель непосредственный и самые главные в организации просят свою долю от делюги.
Продавец через пару лет после сделки подаёт на банкротство, сделку по квартире признают не действительной и вы можете оказаться и без денег и без квартиры.
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Я не понял.
Покупали со скидкой.
Знали, что самострой еще на стадии строительства - так в статье написано.
Им дают возможность купить ТАКОЕ же по площади жилье, несмотря на то, что сами виноваты.
И чем недовольны?
- Светка, я квартиру покупаю.
- Ты дура, она в 2 раза дешевле рынка - 100% кидалово, и вокруг дачи и застройщик зареген только что - 200% кидалово.
- сама ты дура, я получаю квартиру в 2 раза дороже, а если кидалово - то губернатор как обычно выдаст компенсацию и таки у меня будет новая квартира, а ты дура - копи в 2 раза больше.