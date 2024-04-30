«Идти нам абсолютно некуда»: суд в Иркутске признал многоэтажный дом самостроем и постановил выселить из него жильцов без компенсации

В дело тогда вмешался даже глава Иркутской области Игорь Кобзев. В 2020 году он подписал указ о выплате компенсации жильцам злополучного дома, но она не устроила многих собственников:

В указе сказано, что размер компенсации составляет 47 678 рублей за квадратный метр - это рыночная цена по Иркутской области. Но наши квартиры стоят дороже. Более того, многие из нас платят ипотеку, в указе ничего про это не сказано. Если мы не получим деньги на руки, то как сможем закрыть долги - придётся продавать новое жильё, гасить ипотеку и в итоге мы останемся ни с чем. Также в указе ничего не сказано про собственников коммерческих площадей, а у нас и такие есть. Кроме этого, согласно указу, выплата полагается за одну квартиру площадью не более 90 квадратов, однако среди жильцов есть люди, которые переехали в Иркутск из другого города. Они купили по две квартиры в этом доме, себе и детям. Что делать им?

Ну а теперь восьмой кассационный суд в Кемерово утвердил решение о выселении жильцов. Компенсации им не полагается. Хотя некоторые из них говорят, что идти им некуда и денег на покупку нового жилья у них тоже нет.