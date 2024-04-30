В Англии парни с мачете ворвались в магазин

В английском городе Бирмингем трое неизвестных, вооружённые мачете, ворвались в магазин. Однако, сообразительный продавец их быстро переиграл, и всё пошло не по плану грабителей.
В английском городе Бирмингем трое неизвестных в масках, вооружённые мачете, ворвались в магазин. На записях с камер видеонаблюдения видно, как один из бандитов требует деньги из кассы, угрожая продавцу ножом. Но продавец оказался сообразительным: он быстро выбежал из-за прилавка, взял две бутылки вина и разбил их об пол, чтобы сбить грабителей с толку. Затем ему удалось выбежать из магазина и закрыть за собой дверь, заманив двух воров в ловушку.
Один из прохожих помогал продавцу держать дверь, пока воры отчаянно пытались выйти. В какой-то момент один из грабителей, безоружный, начал делать вид, что он якобы невинная жертва, и ему угрожает бандит с мачете. Он умолял продавца выпустить его, но тот не купился на эту уловку. Позже преступник, вооружённый мачете, разбил ножом стеклянную дверь. В конце концов грабителям удалось покинуть магазин и скрыться: они сбежали через окно уборной в задней части здания.
По словам продавца, Раджасингама Таршии, третий преступник выбежал через дверь ещё до того, как двоих других закрыли "в ловушке". К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает искать грабителей. Пока что по подозрению в ограблении был арестован один 17-летний парень: его выпустили под залог до проведения дальнейших расследований.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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