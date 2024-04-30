В Англии парни с мачете ворвались в магазин

В английском городе Бирмингем трое неизвестных в масках, вооружённые мачете, ворвались в магазин. На записях с камер видеонаблюдения видно, как один из бандитов требует деньги из кассы, угрожая продавцу ножом. Но продавец оказался сообразительным: он быстро выбежал из-за прилавка, взял две бутылки вина и разбил их об пол, чтобы сбить грабителей с толку. Затем ему удалось выбежать из магазина и закрыть за собой дверь, заманив двух воров в ловушку.