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В Англии парни с мачете ворвались в магазин

В Англии парни с мачете ворвались в магазин

Автор:
30 апреля 2024 17:36
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Разное   воровство   инциденты   криминал   мачете   преступления   преступники   фото   
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В английском городе Бирмингем трое неизвестных, вооружённые мачете, ворвались в магазин. Однако, сообразительный продавец их быстро переиграл, и всё пошло не по плану грабителей.

В английском городе Бирмингем трое неизвестных в масках, вооружённые мачете, ворвались в магазин. На записях с камер видеонаблюдения видно, как один из бандитов требует деньги из кассы, угрожая продавцу ножом. Но продавец оказался сообразительным: он быстро выбежал из-за прилавка, взял две бутылки вина и разбил их об пол, чтобы сбить грабителей с толку. Затем ему удалось выбежать из магазина и закрыть за собой дверь, заманив двух воров в ловушку.

Один из прохожих помогал продавцу держать дверь, пока воры отчаянно пытались выйти. В какой-то момент один из грабителей, безоружный, начал делать вид, что он якобы невинная жертва, и ему угрожает бандит с мачете. Он умолял продавца выпустить его, но тот не купился на эту уловку. Позже преступник, вооружённый мачете, разбил ножом стеклянную дверь. В конце концов грабителям удалось покинуть магазин и скрыться: они сбежали через окно уборной в задней части здания.

По словам продавца, Раджасингама Таршии, третий преступник выбежал через дверь ещё до того, как двоих других закрыли "в ловушке". К счастью, во время инцидента никто не пострадал. Полиция продолжает искать грабителей. Пока что по подозрению в ограблении был арестован один 17-летний парень: его выпустили под залог до проведения дальнейших расследований.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Разное   воровство   инциденты   криминал   мачете   преступления   преступники   фото   
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Damvrot Hohlam Час назад
Зажапили чуркабесов
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Трям 37 минут назад
Макаки! Включая IQ.
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Echo 51 минуту назад
Поколение Мориарти - начало
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1685 постов (1625 в горячем)

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