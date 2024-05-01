FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2846 постов • 559 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Сотрудники авиакомпании "Победа" посчитали трезвую пассажирку пьяной в доску и не пустили в самолёт

Сотрудники авиакомпании "Победа" посчитали трезвую пассажирку пьяной в доску и не пустили в самолёт

Автор:
01 мая 2024 16:20
Сообщество : Путешествия
Метки: Видео   Мурманск   авиакомпания Победа   алкоголь   аэропорт   ошибка   скандал   сотрудники   
1695
1
1

В ситуации уже разбирается транспортная полиция.

Очередной скандал с самой дешёвой и проблемной авиакомпанией России произошёл в аэропорту Мурманска. Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили на борт самолёта 39-летнюю жительницу Подмосковья потому что посчитали её пьяной. Перед самой посадкой женщине сказали, что у неё подозрительное поведение, вероятно, из-за выпитого сверх меры алкоголя.


Пассажирка попыталась убедить сотрудников авиакомпании, что трезва как стекло и потребовала подтвердить на фактах их подозрения. Доказательств у них, конечно, никаких не было. Но на шум подошли сотрудники транспортной полиции, которые проверили женщину и не выявили у неё ни одного признака опьянения. Правоохранители попросили сотрудников "Победы" не нагнетать и пропустить пассажирку на самолёт. Однако было уже поздно — поезд, что называется, уехал.

Билеты пассажирки по имени Елена М. сгорели и она осталась ждать в аэропорту следующего рейса. Сейчас транспортная полиция выясняет, что за инструкции использовали сотрудники "Победы", что им везде мерещатся дебоширы и алкоголики.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Видео   Мурманск   авиакомпания Победа   алкоголь   аэропорт   ошибка   скандал   сотрудники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
GROMOZEKA Час назад
Заявление, суд, компенсация.
В таком порядке
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
72k
Пётровыч Минуту назад
Хорошая реклама бомж конторе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
915
Рома 15 минут назад
Теперь понятно , откуда столько случаев авиадебоширства : эти гоблины мантэфилные , пьяного от трезвого отличить не в состоянии !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
soar Полчаса назад
Надеюсь, Победу когда-нибудь серьезно взгреют за рассаживание семей в разные концы салона. Когда мужа с женой из-за 500 рублей рассаживают, я еще могу понять, это соревнование жадности авиакомпании и рассаженых супругов, но когда отсаживают ребенка, тут вопрос не жадности, а безопасности. 100-киллограмовый папа, у которого отсадили ребенка, в случае чп, легко блокирует собой процесс эвакуации из самолета.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
69
Бывалый Трус Полчаса назад
Скажите, а то, что эта "самая дешёвая и проблемная авиакомпания России" носит имя "Победа" не является осквернением памяти героев Великой Отечественной Войны?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
soar 40 минут назад
По-моему, это банальный овербукинг.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 45 минут назад
Кому то место освободили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Alex 49 минут назад
Если так случилось, значит был повод. Следствие разберется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Владимир Час назад
Беда это вообще показатель как делать не надо. Там куда ни ткни - везде какая то жопа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Час назад
искали ведь подешевле, а не получше - вот вам по дешёвке.

"я купил дешёвое говно, а это оказывается говно!" (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Тигран Саркисян Час назад
Вечно с этой победой ( тут уже не победой компанию на до называть а беда) всякая дичь творится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9
Сергей Jurbenko Час назад
ЗАЕ.....ла эта победа.....скандал за скандалом..... видимо, в управлении сидят полные неадекваты. Рыба то гниёт с головы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2050 постов (2058 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

220342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали массовой депортации приезжих
Мигранты убили шведа на глазах его 12-летнего сына - тысячи стокгольмцев потребовали...
«Их здесь отмажут»: общественник жёстко прокомментировал избиение парня кавказцами в Екатеринбурге
«Их здесь отмажут»: общественник жёстко прокомментировал избиение парня кавказцами в...
Набирающие популярность в сообществах
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Генри Миллер — литературный панк на исповеди⁠⁠
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Рихард Вагнер – композитор, считавший, что гению можно все⁠⁠
Наши медики – опять первые в мире
Наши медики – опять первые в мире
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 30 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#авто аварии#сарказм#СУД#драка#США#полиция#несчастный случай
#автомобили#аварии#Разное#новости#подборка#Китай#алкоголь#дорога
#автомир#ДТП#история#СССР#Жизнь#криминал#Россия#трагедия
Легенда Football Manager Легенда Football Manager Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ Владелец ПВЗ Wildberries, сидя под домашним арестом, попытался ограбить еще один ПВЗ На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо... Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни В МВД провели проверку инцидента с задержанием главы МЧС Чечни

На что жалуетесь?

Вернуться