Сотрудники авиакомпании "Победа" посчитали трезвую пассажирку пьяной в доску и не пустили в самолёт

В ситуации уже разбирается транспортная полиция.
Очередной скандал с самой дешёвой и проблемной авиакомпанией России произошёл в аэропорту Мурманска. Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили на борт самолёта 39-летнюю жительницу Подмосковья потому что посчитали её пьяной. Перед самой посадкой женщине сказали, что у неё подозрительное поведение, вероятно, из-за выпитого сверх меры алкоголя.
Пассажирка попыталась убедить сотрудников авиакомпании, что трезва как стекло и потребовала подтвердить на фактах их подозрения. Доказательств у них, конечно, никаких не было. Но на шум подошли сотрудники транспортной полиции, которые проверили женщину и не выявили у неё ни одного признака опьянения. Правоохранители попросили сотрудников "Победы" не нагнетать и пропустить пассажирку на самолёт. Однако было уже поздно — поезд, что называется, уехал.
Источник:
Билеты пассажирки по имени Елена М. сгорели и она осталась ждать в аэропорту следующего рейса. Сейчас транспортная полиция выясняет, что за инструкции использовали сотрудники "Победы", что им везде мерещатся дебоширы и алкоголики.
Источник:
- "Выслать вон из России!": Пушков - о сотруднице норвежского консульства, заявившей о ненависти к русским
- На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо колумбийских бананов
- "Пусть вам будет пусто!": историк моды Александр Васильев устроил безобразный скандал в аэропорту из-за бутылки масла
- Пассажирка самолёта взбесилась из-за разговора стюардессы и заявила, что у неё в рюкзаке бомба
- В России предложили делать «социальную водку» за 100 рублей
В таком порядке
"я купил дешёвое говно, а это оказывается говно!" (с)