Сотрудники авиакомпании "Победа" посчитали трезвую пассажирку пьяной в доску и не пустили в самолёт

Очередной скандал с самой дешёвой и проблемной авиакомпанией России произошёл в аэропорту Мурманска. Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили на борт самолёта 39-летнюю жительницу Подмосковья потому что посчитали её пьяной. Перед самой посадкой женщине сказали, что у неё подозрительное поведение, вероятно, из-за выпитого сверх меры алкоголя.

Пассажирка попыталась убедить сотрудников авиакомпании, что трезва как стекло и потребовала подтвердить на фактах их подозрения. Доказательств у них, конечно, никаких не было. Но на шум подошли сотрудники транспортной полиции, которые проверили женщину и не выявили у неё ни одного признака опьянения. Правоохранители попросили сотрудников "Победы" не нагнетать и пропустить пассажирку на самолёт. Однако было уже поздно — поезд, что называется, уехал.