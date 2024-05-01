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Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут

Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут

Автор:
01 мая 2024 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Polestar   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Технология подразумевает подзарядку аккумуляторов с 10 до 80% всего за 10 минут. Модель представленного автомобиля - Polestar 5 должна стать серийной в 2025 году, но появится ли на ней новая технология сверхбыстрой зарядки, пока не уточняется.

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Метки: Polestar   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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8  комментариев
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17k
ss 2 часа назад
"Правда, для такой быстрой зарядки требуется станция постоянного тока мощностью не менее 350 кВт."
---

Короче говоря, "Вася парень не плохой... Только ссытся и глухой".
Начал читать с мыслью что вот это уже кое что. 10 минут и 1000 км вполне адекватные, для автомобиля, параметры. И вот тут "350 кВт"... Да уж...
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1k
Opliut 15 минут назад
Главное, при такой мощности зарядки, рядом не стоять. На всякий случай.
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18k
a_komolow 57 минут назад
### Правда, для такой быстрой зарядки требуется станция постоянного тока мощностью не менее 350 кВт. ###

А где эти 350 кВт взять от электросети ?
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175
SeledkinStar 59 минут назад
А если за 1 минуту хотите зарядить, то подключайтесь к АЭС напрямую - 10 ГВт и погнали
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5k
brotherirk Час назад
Правда, для такой быстрой зарядки требуется станция постоянного тока мощностью не менее 350 кВт! Это ж треть гигаватт!
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Добрый Бабайка
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