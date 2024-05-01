Polestar продемонстрировал зарядку электромобиля за 10 минут

Прототип был укомплектован 77-киловаттной батареей, построенной по технологии Extreme Fast Charging (XFC), её разработала израильская фирма StoreDot. Аккумулятор отличается расширенным применением в аноде кремния вместо графита. По мнению разработчиков, это позволит увеличить плотность хранения энергии и время службы батареи.



Публичный тест Polestar должен был показать не только работоспособность технологии. В компании наглядно доказали, что новейшие аккумуляторы готовы к интеграции в конструкцию нынешних электрокаров и способны взаимодействовать с существующей зарядной инфраструктурой. Правда, для такой быстрой зарядки требуется станция постоянного тока мощностью не менее 350 кВт.



Глава Polestar Томас Ингенлат заявил, что разработка StoreDot приближает то время, когда владельцы электрокаров будут тратить на их зарядку времени не больше, чем обладатели автомобилей с ДВС на заправку.



Демонстрация Polestar состоялась практически одновременно с заявлением китайской фирмы CATL, которая также представила новую батарею. Литий-железо-фосфатный аккумулятор Shenxing Plus, как утверждают разработчики, способен пополнять энергозапас со скоростью километр в секунду — на то, чтобы набрать энергии для пробега 600 км, у него уйдёт всего 10 минут. По расчётам CATL, применение Shenxing Plus на серийных электромобилях позволит им достичь запаса хода в 1000 км.