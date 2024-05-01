30 милейших кадров с детёнышами животных, которые поднимут настроение

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Наблюдать за животными — сплошное умиление. А за их детёнышами — умилительно вдвойне! Это то, на что можно смотреть бесконечно, и получать порции гормона счастья. Взглянем на очаровательные снимки с детёнышами разных животных, которые точно украдут ваше сердечко, и обязательно поднимут настроение.
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26. Эту молодую неясыть нашли посреди оживленной дороги. Она была истощённой, и искала своих родителей. Добрые люди помогли ей, и выходили
Источник: — переведено специально для fishki.net
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