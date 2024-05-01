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В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом

В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом

Автор:
01 мая 2024 06:42
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   криминал   лондон   полиция   самурайский меч   убийство   
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Трагедия произошла в лондонском районе Терлоу Гарденс в 7 утра по местному времени во вторник.

По словам очевидцев, автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.

«У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером», — рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.


В результате нападения был убит 14-летний подросток и еще четыре человека получили ранения, в том числе и двое полицейских. Глава Лондонской полиции Стюарт Белл заявил, что угрозы для их жизни ранения не представляют.


После непродолжительной погони был задержан 36-летний местный житель. Что побудило его на совершение преступления сейчас выясняется. Полицейские не считают это нападение террористическим актом.


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Метки: Видео   криминал   лондон   полиция   самурайский меч   убийство   
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10  комментариев
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3k
crownanniversury Час назад
Его хоть пристрелили?
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2k
Dema 18 минут назад
Таких надо на месте валить без суда и следствия.
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13k
Copycat 24 минуты назад
Да какой это терракт? Просто у мужика сильно протекла крыша и он пошел соседей рубить

это всё равно что у нас какой нибудь алкаш возьмёт топор и пойдет соседа за то что тот запарковался на его месте и нахер его послал зарубит, ну глупо такое терактом называть
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146k
parallax Полчаса назад
Бритам видимо потребуется ещё несколько серьёзных терактов, чтобы они наконец выдали полицейским оружие.
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393k
Алексей 45 минут назад
там у полиции кроме шокеров и нет ничего. идиоты правительство пистолеты отобрали. пусть пожинают плоды
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63k
Андрей Час назад
Ранены два полицейских... У них там кроме шокеров ничего не выдают что ли?
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172k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
геймер наверно..переиграл в какую нибудь тупую западлоидную игру..предназначенную как раз таки чтобы такие дауны избавляли землю от *лишнего* населения.. для золотого миллиарда..мразей фашистских.
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FOX98
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