В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом

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В Казахстане ревнивый муж убил известного спортсмена

"Я попала в такой замес": в Дагестане волонтёр спасла белоруса из рабства, но в полиции...

В Дагестане застрелили бойца ММА Мутаева

Младшего брата актрисы из сериала "Воронины" обвиняют в убийстве пары геев в США

В США специалист по управлению гневом не справился с эмоциями и застрелил бомжа