В Лондоне неадекват зарубил 14-летнего подростка самурайским мечом

Трагедия произошла в лондонском районе Терлоу Гарденс в 7 утра по местному времени во вторник.
По словам очевидцев, автомобиль врезался в дом, после чего мужчина, вооруженный самурайским мечом, напал на прохожих и полицейский патруль.
«У него был большой самурайский меч. Огромный меч. Я все видел из окна спальни. А потом он ушел в проход между домами, в паре домов от меня, я выбежал, и там полицейские ударили его электрошокером», — рассказал в радиоэфире Би-би-си местный житель Крис Бейтс.
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В результате нападения был убит 14-летний подросток и еще четыре человека получили ранения, в том числе и двое полицейских. Глава Лондонской полиции Стюарт Белл заявил, что угрозы для их жизни ранения не представляют.
После непродолжительной погони был задержан 36-летний местный житель. Что побудило его на совершение преступления сейчас выясняется. Полицейские не считают это нападение террористическим актом.
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это всё равно что у нас какой нибудь алкаш возьмёт топор и пойдет соседа за то что тот запарковался на его месте и нахер его послал зарубит, ну глупо такое терактом называть