Вспомнила все матерные слова и проклятья

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Выезжавший автомобиль напугал женщину-водителя и спровоцировал ДТП. Со слов автора видео - виновник аварии скрылся. Ивановская область.
Осторожно, очень много мата!
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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P.S. Жаль, но сейчас она будет виновата сама и ремонт авто и разграничителя - за её счёт.
Теперь будешь знать, что в такой ситуации- только бить!
Для любителей поныть "а сам...", "на диване виднее" сообщаю:
за спиной более 1млн км и не таксистом, а по всей украине и уже немного по России.
После того как на обочину свернул и чуть не перевернулся груженый, лет 20 назад, хер вы меня с полосы сдвинете!