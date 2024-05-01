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Вспомнила все матерные слова и проклятья

Вспомнила все матерные слова и проклятья

Автор:
01 мая 2024 10:53
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Выезжавший автомобиль напугал женщину-водителя и спровоцировал ДТП. Со слов автора видео - виновник аварии скрылся. Ивановская область.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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8k
V2.Smirnov Полчаса назад
А если бы она как и положено по ПДД - не изменяя траектории тормозила и врезалась в авто - страховая оплатила бы ремонт её автомобиля или отказала бы в связи со смертью водилы?

P.S. Жаль, но сейчас она будет виновата сама и ремонт авто и разграничителя - за её счёт.
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11k
Сергей 13 минут назад
Конечно он уехал, ты же дура)
Теперь будешь знать, что в такой ситуации- только бить!
Для любителей поныть "а сам...", "на диване виднее" сообщаю:
за спиной более 1млн км и не таксистом, а по всей украине и уже немного по России.
После того как на обочину свернул и чуть не перевернулся груженый, лет 20 назад, хер вы меня с полосы сдвинете!
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813
Рижанин Полчаса назад
А у нас говорят: "Едрить твою в коцыню!"
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1427 постов (1457 в горячем)

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