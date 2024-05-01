Человеческое разгильдяйство, смертоносные леденцы и полезные последствия халатности

Это было время, когда детская смертность была высокой. Холера свирепствовала, поэтому полиция поначалу объявила их смерть вызванной естественными причинами. Однако к вечеру 31 октября газета Bradford Observer сообщила о растущем количестве внезапных смертей.

Полиция прибыла на один жуткий вызов в доме № 30 по Джоуэтт-стрит. Два брата, двух и пяти лет, скончались. Их расстроенный отец, Марк Бурран, предположил, что в смерти детей могут быть виноваты мятные пастилки, которые он купил. Его подозрения подтвердились, когда находившийся в гостях парень настоял на том, чтобы самому попробовать конфеты. Он съел две и тут же заболел.

Бурран рассказал полиции, что конфетный киоск находился на Зелёном рынке. Тем временем врачи по всему Брэдфорду пытались оказать помощь десяткам больных и умирающих.