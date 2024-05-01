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Сообщество Без кота и жизнь не та 2329 постов • 514 подписчиков подписаться
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Кот в сапогах и не только

Кот в сапогах и не только

Автор:
01 мая 2024 15:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Животное   ботинки   забавно   котик   обувь   пара   сапоги   смешно   тапки   фото   
932
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Раздумывая над тем, что подарить своему пушистому питомцу, почему-то никто не рассматривает этот вариант всерьёз. А почему бы не отдать в полноправное владение котику пару обуви, к которой он испытывает особенно нежную привязанность?

И позволить ему делать с тапками, кроссовками или туфлями всё что угодно. Возможно, обувь покроется царапинами, шерстью и будет изрядно обслюнявлена. Но ведь это мелочи по сравнению с эмоциями любимца. А в качестве бонуса останутся искренняя благодарность, смешные фото и возможность побаловать себя обновкой взамен уничтоженной надоевшей.

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Метки: Животное   ботинки   забавно   котик   обувь   пара   сапоги   смешно   тапки   фото   
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