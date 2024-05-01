Кот в сапогах и не только

И позволить ему делать с тапками, кроссовками или туфлями всё что угодно. Возможно, обувь покроется царапинами, шерстью и будет изрядно обслюнявлена. Но ведь это мелочи по сравнению с эмоциями любимца. А в качестве бонуса останутся искренняя благодарность, смешные фото и возможность побаловать себя обновкой взамен уничтоженной надоевшей.