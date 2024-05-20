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«Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду»: ростовский митрополит предложил прихожанке отравить надоевшего ей мужа

«Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду»: ростовский митрополит предложил прихожанке отравить надоевшего ей мужа

Автор:
20 мая 2024 19:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Митрополит   Священник   жена   муж   мышьяк   отравление   
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Женщина прожила с супругом более 40 лет.

Митрополит Ростовский и Черкасский Меркурий обсуждал с журналистом разницу между психологами и священниками. Репортёр рассказал, что мозгоправы от психологии рекомендуют устанавливать границы в отношениях и стоять на своём во время конфликтов. Вроде как со взаимным уважением, но не забывая о себе любимой. Естественно, большая часть их клиенток - женщины. Мужики беседами с психологами, как правило, не увлекаются.

Меркурий заявил, что никакие проблемы в отношениях так не решить. И поделился примером с воспитательной беседой:

Она пришла ко мне и рассказала, что муж, с которым прожила больше 40 лет, состарился. Он раздражает, шаркает ногами, он оставляет где-то вещи. И спросила: «Что мне делать?» Я сказал: «Убейте его. Тихо, спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду - ну никто же на вас не подумает. Он и загнётся». Шок. Она говорит: «Я не могу этого сделать». Не можешь - тогда терпи.

А в прошлом году в Питере задержали настоятеля одной из местных церквей. Он стал встречаться с прихожанкой, её супруг об этом узнал, подал на развод и пожаловался на священнослужителя в епархию. Тогда священник решил поколотить ревнивого мужа и начал искать тех, кто на это согласится. Желающие и правда нашлись - силовики в штатском разыграли сцену с избиением несчастного супруга, а потом взяли деньги у священника - в этот момент его и задержали. Сообщают, что на допросе он «искренне плакал».

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Метки: Видео   Митрополит   Священник   жена   муж   мышьяк   отравление   
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5  комментариев
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3k
kca-opa 46 минут назад
Хорошо быть атеистом, всякие бараны в рясах не будут жизни учить, а их кто научил? Хосподь? Пусть сертификат предъявят
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33k
Владимир 6 минут назад
Да не, вскрытие обнаружит что отравили. не вариант нифига, фиговый из него мафиозо.
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26
Аврашалом Маркович 11 минут назад
Попадает под 33.4 УК РФ?
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11k
sedoisever 59 минут назад
Бред какой...
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August
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