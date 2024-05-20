«Тихо и спокойно подсыпайте мышьяк ему в еду»: ростовский митрополит предложил прихожанке отравить надоевшего ей мужа

Митрополит Ростовский и Черкасский Меркурий обсуждал с журналистом разницу между психологами и священниками. Репортёр рассказал, что мозгоправы от психологии рекомендуют устанавливать границы в отношениях и стоять на своём во время конфликтов. Вроде как со взаимным уважением, но не забывая о себе любимой. Естественно, большая часть их клиенток - женщины. Мужики беседами с психологами, как правило, не увлекаются.

Меркурий заявил, что никакие проблемы в отношениях так не решить. И поделился примером с воспитательной беседой: