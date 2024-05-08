FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12916 постов • 859 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Как можно, но не нужно делать - раритетный Puch Maxi S 1976 года превратили в 5-цилиндровый мопед

Как можно, но не нужно делать - раритетный Puch Maxi S 1976 года превратили в 5-цилиндровый мопед

Автор:
08 мая 2024 12:33
Сообщество : Автомир
Метки: Puch Maxi S   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   мопед   тюнинг   
1162
7
1
Немецкий инженер Уве Олтман, занимающийся реставрацией старинных автомобильных двигателей, в свободное время любит дорабатывать мопеды. Одним из его последних творений стал проект на базе классического 48-кубового Puch Maxi S 1976 года выпуска, который превратили в настоящего монстра. Громкость получившегося двухтактного транспортного средства превышает 127 дБ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Puch Maxi S   Автовсячина   Германия   авто   автомир   автомобили   машина   мопед   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
turyst 2 часа назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ультратрахуил Час назад
Тюнинг ради громкости пердежа, оригинально!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1266 постов (1257 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30121



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
В США начались продажи одноместных летательных аппаратов, не требующих лицензии пилота
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
За осквернение георгиевской ленты будут штрафовать
Набирающие популярность в сообществах
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 мая
"Бессмертный полк" прошел по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 1 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#интересное#факты#ДТП#США#Автовсячина#нападение#Россия
#животные#автомобили#история#Юмор#авто аварии#интересно#кошка#полиция#собака#Москва
#люди#машина#в мире#кот#аварии#забавно#фильм#кино#позитив#истории
Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Tesla показала, как роботы Optimus с помощью людей складывают аккумуляторы в контейнер (видео) Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с. Ferrari представила новый суперкар с атмосферным V12 мощностью 830 л.с. На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы На продажу выставили раритетный BMW с двигателем от Приоры и подвеской от Нивы Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили Американские автодилеры удивили покупателей наценками на новые автомобили Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать Китайцы производят в 2 раза больше автомобилей, чем могут продать В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7 В Китае представили обновлённый Chery Tiggo 7

На что жалуетесь?

Вернуться