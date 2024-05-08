Как можно, но не нужно делать - раритетный Puch Maxi S 1976 года превратили в 5-цилиндровый мопед

Первое, что бросается в глаза в получившемся мопеде, — мотор, а точнее моторы. Кастомайзер взял пять стандартных одноцилиндровых агрегатов, увеличил их объём с 48 до 70 кубиков, снабдил более производительными карбюраторами и усиленными центробежными муфтами сцепления, а потом соединил вместе. При этом три нижних двухтактника объединены общим валом, а для пары верхних инженер спроектировал специальный ременной привод.



Электрического стартёра у мопедов Puch никогда не было. Двигатель запускался за счёт педалей. Однако на 5-цилиндровом Maxi S Олтмана их нет. Поэтому для пуска используется сложная схема: муфты на четырёх моторах разъединяются, а последний проворачивают с включённым зажиганием при помощи заднего колеса. После того как первый цилиндр прогреется, поочерёдно смыкаются остальные муфты. Заглушить агрегат просто так, к слову, тоже не получится. Для этого нужно отключить все свечи.



Одной только сложной силовой установкой Олтман не ограничился. Кастомайзер существенно изменил заднюю часть рамы Maxi S, а также адаптировал для неё ряд крайне редких деталей вроде маятника, созданного для прототипа Aprilia RS 125 R GP, на котором Ральф Вальдман выступал в 125-кубовом классе MotoGP в 1993 году. С этого же компактного спортбайка Олтман одолжил вилку WP Suspension. Утверждается, что всего существует лишь 60 экземпляров такой подвески.



Серьёзный подход мастера наблюдается и по выбору колёс. Сзади установлен трёхспицевый диск производства PVM, а вот передний Олтману пришлось изготовить самостоятельно. Ну а за необычный окрас мопеда и аэрографию ответственно ателье Pfeil.



Собственно, тот факт, что 5-цилиндровый кастомный Puch Maxi S является скорее выставочным экземпляром, нежели средством передвижения, никого удивить не должен. Помимо сложной процедуры запуска и остановки двигателя, стоит отметить и его громкость. Двухтактный 350-кубовый агрегат выдаёт 127.5 дБ. Для примера: звук отбойного молотка на дистанции в один метр оценивается в 120 дБ.



Отмечается, что на пяти цилиндрах Олтман останавливаться на планирует. Уже некоторое время мастер работает над V10 из крохотных двигателей Puch.