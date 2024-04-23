Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены

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Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было.
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Метки: Видео ДТП ЧП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Также жители: ставят под стеной свои автомобили.
Где-то логику всего этого я потерял.
стена упала - появились ограждения ...
всегда тянут до последнего. хорошо хоть люди не пострадали