Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены

Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было.

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Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было. 2024-04-23T14:14:44+03:00 Пропустить

Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было. 2024-04-23T14:14:44+03:00 Пропустить

Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было. 2024-04-23T14:14:44+03:00 Пропустить

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