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Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены

Солярис превратился в блинчик после обрушения бетонной стены

Автор:
23 апреля 2024 14:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Инцидент произошёл сегодня ночью в городе Берёзовский. Жители ранее неоднократно жаловались, что стена находится под наклоном и может упасть в любой момент. Но представители местной управляющей компании просто закрывали глаза на проблему. К счастью, в момент обрушения стены внутри автомобиля никого не было.

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Метки: Видео   ДТП   ЧП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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3k
Роман Час назад
Жители: жалуются, что стена может обрушится в любой момент.
Также жители: ставят под стеной свои автомобили.
Где-то логику всего этого я потерял.
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
аварийная стена - нет ограждений.
стена упала - появились ограждения ...
всегда тянут до последнего. хорошо хоть люди не пострадали
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9k
Колорад 55 минут назад
Так везде. Ставят бетонные блоки, что бы никто не парковался где не надо, а черти все равно пролезут.
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5k
Горожанин Час назад
Соляристика вырождается. Мы не можем изменить Солярис, но можем изменить себя. Правда может быть болью, но она освобождает. Мы не можем жить без иллюзий, потому что они дают нам надежду. Солярис - это наше отражение, наши страхи и желания.
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97k
Доктор Джонс Час назад
Ну что вы хотите - городской компактный автомобиль...
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1395 постов (1411 в горячем)

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