Тихий и спокойный сон с кошкой

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Девушка поставила камеру у кровати, чтобы запечатлеть свою кошку, которая любит спать с ней в обнимку.
Как выглядит здоровый сон с кошкой. Покажите видео своему питомцу, чтобы он знал, как правильно спать с хозяевами.
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