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Сообщество Без кота и жизнь не та 2384 поста • 515 подписчиков подписаться
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Тихий и спокойный сон с кошкой

Тихий и спокойный сон с кошкой

Автор:
20 мая 2024 07:49
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   животные   кот   кошка   кровать   милота   сон   
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Девушка поставила камеру у кровати, чтобы запечатлеть свою кошку, которая любит спать с ней в обнимку.

Как выглядит здоровый сон с кошкой. Покажите видео своему питомцу, чтобы он знал, как правильно спать с хозяевами.

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Метки: Видео   животные   кот   кошка   кровать   милота   сон   
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6  комментариев
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10k
Alex 2 часа назад
На его месте должен быть я
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20k
Голос Вселенной 50 секунд назад
Мой тоже часто спит рядом со мной. Но только рядом. Обнять себя не дает. Вылазит из объятий и просто ложится рядом )))
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Комментарий удален
−3
11k
Доктор 49 минут назад
Обалденная девушка
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16k
Типа граф Час назад
И вместе встают и никаких ночных тыгыдымов . Класс !
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14k
Sapsan Час назад
Сильная, независимая?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3595 в горячем)

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