Особая традиция лётной школы в Колумбии

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У пилотов, как и у представителей многих профессий, сформировалось много традиций и ритуалов, которые желательно совершить перед тем или иным событием. Одна из них на видео.
Как отмечают окончание обучения пилота в Колумбии
Забавная традиция во время выпуска летной школы гражданской авиации в Колумбии.
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Я когда первый раз с парашютом прыгал, тоже был ритуал после прыжка по жопе запаской хлопнуть.
После покорения первой вершины (а это всего-то какой-то несчастный полуторатысячник был), ритуально хлопали тапком по пятой точке.
А когда в 40 с небольшим лет задурился и решил получить права на самолет, то после первого самостоятельного вылета (один в самолете, без инстуктора) нужно было на руках вокруг самолета обойти и поцеловать шасси. Поскольку на руках ходить почти никто не умеет, то помогали, держа за ноги "тачкой".
лечу я к единственной маме на свете