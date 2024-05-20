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Особая традиция лётной школы в Колумбии

Особая традиция лётной школы в Колумбии

Автор:
20 мая 2024 11:07
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Колумбия   Традиция   Юмор   авиация   пилот   
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У пилотов, как и у представителей многих профессий, сформировалось много традиций и ритуалов, которые желательно совершить перед тем или иным событием. Одна из них на видео.

Как отмечают окончание обучения пилота в Колумбии

Забавная традиция во время выпуска летной школы гражданской авиации в Колумбии.

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Метки: Видео   Колумбия   Традиция   Юмор   авиация   пилот   
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10  комментариев
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Это до употребления кокаина , после употребления кокаина или для перевозки кокаина ?
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6k
jfk Полчаса назад
Бабы на лайте, нормальных летунов так посвящают
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128k
Аааа Полчаса назад
Это в любой стране мира есть.

Я когда первый раз с парашютом прыгал, тоже был ритуал после прыжка по жопе запаской хлопнуть.

После покорения первой вершины (а это всего-то какой-то несчастный полуторатысячник был), ритуально хлопали тапком по пятой точке.

А когда в 40 с небольшим лет задурился и решил получить права на самолет, то после первого самостоятельного вылета (один в самолете, без инстуктора) нужно было на руках вокруг самолета обойти и поцеловать шасси. Поскольку на руках ходить почти никто не умеет, то помогали, держа за ноги "тачкой".
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2k
YuRiMi Полчаса назад
первая и последняя в их карьере жесткая посадка.
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483
Фрол Полчаса назад
А что ? Весёлые традиции посвящения.И видимо имеют свой смысл.
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707
Guilty Pleasure 2 часа назад
меня не пугают ни волны, ни ветер
лечу я к единственной маме на свете
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Себастьян Перейра
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