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Киргиз ответил на провокационный вопрос

Киргиз ответил на провокационный вопрос

Автор:
02 мая 2024 10:16
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Россия   воспитание   киргиз   люди   мужчина   прозвище   
1968
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Воспитанный мужчина, рождённый в Советском Союзе, рассказал, в отношении кого по его мнению применимо оскорбительное этническое прозвище.

Воспитание и разница поколений дают о себе знать.

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Метки: Видео   Россия   воспитание   киргиз   люди   мужчина   прозвище   
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7  комментариев
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18k
Majul 2 часа назад
Воспитание и разум. Не более того.
Мужик молодец, никто и никогда его чуркой не назовет, он прав на все сто.
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29k
Alex 47 минут назад
Сам факт... как себя не веди
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7k
hhwost Час назад
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794
Шурман Час назад
Хороший мужик , видать из Бишкека , в свое время там более менее все были образованные но учились почему то в Алмате
. У меня много друзей Киргизов и все нормальные , да и среди моих друзей есть идиоты но это пока мы им нотации не прочитаем , за нашими глазами делай что хочешь но при нас нет .
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40k
albedo Час назад
Хорошую фразу услышал как то:
В России никого не интересует твоя национальность пока ты ведешь себя по человечески.
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Согласен!
Можно даже не улыбаться, но вот если ты по человечески себя ведешь, то к тебе и относятся по человечески.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3239 постов (3177 в горячем)

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