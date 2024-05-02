Киргиз ответил на провокационный вопрос

1968
1
1
Воспитанный мужчина, рождённый в Советском Союзе, рассказал, в отношении кого по его мнению применимо оскорбительное этническое прозвище.
Воспитание и разница поколений дают о себе знать.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчины спасли рыбака, выпавшего из резиновой лодки
- Смыли копоть пожаров: огнеборца провожают на пенсию
- Мужчина отказывается покидать дом, который может в любой момент рухнуть со скалы в океан
- Жители дома устроили небольшую свалку из-за заклинившей дверцы мусоропровода
- Женщина пожалела, что купила кран с водонагревателем
Новости партнёров
реклама
Мужик молодец, никто и никогда его чуркой не назовет, он прав на все сто.
В России никого не интересует твоя национальность пока ты ведешь себя по человечески.
Можно даже не улыбаться, но вот если ты по человечески себя ведешь, то к тебе и относятся по человечески.