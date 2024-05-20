Внезапный приступ ярости

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Авто видео пишет - "неадекватный водятел на Нисан К012ЕА 761 19.05.24 в г.Шахты Ростовской области на улице Маяковского спровоцировал ДТП с мотоциклистом и скрылся с места происшествия. На удивление мотоциклист ехал спокойно, притормозил перед лежачим, и тут этот персонаж исполнил".
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили идиот машина мотоцикл скрылся с места ДТП
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