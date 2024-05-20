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Внезапный приступ ярости

Внезапный приступ ярости

Автор:
20 мая 2024 12:31
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   мотоцикл   скрылся с места ДТП   
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Авто видео пишет - "неадекватный водятел на Нисан К012ЕА 761 19.05.24 в г.Шахты Ростовской области на улице Маяковского спровоцировал ДТП с мотоциклистом и скрылся с места происшествия. На удивление мотоциклист ехал спокойно, притормозил перед лежачим, и тут этот персонаж исполнил".
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   идиот   машина   мотоцикл   скрылся с места ДТП   
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36k
Fat Lynx 2 часа назад
Лишение прав... Однозначно!
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8k
tamin 22 минуты назад
Внезапным может быть только понос. А тут водитель сначала хотел переехать мотоциклиста, потом пожалел. С точки зрения пдд лишение прав однозначно. А по жизни-ох как хочется так же сделать. Задолбали до посинения. Вот реально хочется взять ружье и отстреливать их
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1k
Михаил Полчаса назад
Думаю кто был за рулем догадаться не сложно...
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12k
Дмитрий 54 минуты назад
Заявление в полицию и приложить(попросить что бы скинул) запись с регика. Такое нельзя прощать. В следующий раз угробит кого-нибудь.
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18k
ron Час назад
покушение?
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21k
Александр Час назад
Водял дебильный неадекват, таких надо лишать прав пожизненно
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67
Дмитрий Мальченков Александр 5 минут назад
ну лишат его ВУ а смысл? оно ведь в обществе останется, надо изолировать их от общества они опасны
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1497 постов (1516 в горячем)

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