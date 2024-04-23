На полном ходу в разделительное ограждение

На 37-м километре Санкт-Петербурской КАД водитель автомобиля БМВ на полном ходу врезался в разделительное ограждение, перелетел через него и приземлился на крышу. Очевидцы аварии вытащили пострадавшего из автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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На 37-м километре Санкт-Петербурской КАД водитель автомобиля БМВ на полном ходу врезался в разделительное ограждение, перелетел через него и приземлился на крышу. Очевидцы аварии вытащили пострадавшего из автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести. 2024-04-23T11:44:00+03:00 Пропустить

На 37-м километре Санкт-Петербурской КАД водитель автомобиля БМВ на полном ходу врезался в разделительное ограждение, перелетел через него и приземлился на крышу. Очевидцы аварии вытащили пострадавшего из автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести. 2024-04-23T11:44:00+03:00 Пропустить

На 37-м километре Санкт-Петербурской КАД водитель автомобиля БМВ на полном ходу врезался в разделительное ограждение, перелетел через него и приземлился на крышу. Очевидцы аварии вытащили пострадавшего из автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести. 2024-04-23T11:44:00+03:00 Пропустить

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