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На полном ходу в разделительное ограждение

На полном ходу в разделительное ограждение

Автор:
23 апреля 2024 11:44
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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На 37-м километре Санкт-Петербурской КАД водитель автомобиля БМВ на полном ходу врезался в разделительное ограждение, перелетел через него и приземлился на крышу. Очевидцы аварии вытащили пострадавшего из автомобиля. Бригада скорой помощи увезла его в больницу в состоянии средней степени тяжести.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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8  комментариев
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29k
Макарыч 40 минут назад
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33k
Юрьевич 17 минут назад
Молодец, что никого не убил!
Одним неадекватом на дороге меньше.
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13k
Б.Касторский Полчаса назад
Эффектно конечно!
Знаете, я почему-то не удивляюсь про сочетания "БМВ и глупое ДТП", "БМВ и обочина" или "БМВ и отсутствие подворотников". Вещи одного порядка.
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4k
ProstoBoBka Полчаса назад
Такое ощущение, что водитель бмв целился в пластиковый ящик...
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1k
vadimbar 41 минуту назад
"Водитель БМВ" - вымирающий вид.
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5k
Stas 41 минуту назад
А к мужу-то успел?
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15k
котегRUS 42 минуты назад
торопышка родился в рубашке..
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7k
Трям 50 минут назад
Может он так и хотел!
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1392 поста (1411 в горячем)

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