В Китае сгорел автосалон. Виновник, предположительно, электромобиль

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В провинции Фуцзянь сгорел дилерский центр BYD. Ремонту не подлежат семь товарных автомобилей, также пострадало несколько частных машин в сервисной зоне и на прилегающей парковке. Концерн винит в пожаре старую проводку, однако, по данным канала NTDTV, это уже десятое возгорание в дилерстве BYD с октября 2021 года.
В тушении пожара принимало участие семь единиц техники и около 30 специалистов, что может свидетельствовать о масштабе возгорания. Люди в инциденте не пострадали.
В первых сообщениях утверждалось, что пожар начался с одного из электромобилей в шоу-руме. Однако позже концерн BYD заявил, что по итогам проверки исключает возможность возгорания машины — все аккумуляторы находились в исправном состоянии. По мнению специалистов BYD, причину надо искать в состоянии проводки самого здания, где находился дилерский центр: вероятнее всего, дело в её износе и коротком замыкании. Местные экстренные службы ещё не пришли к однозначному выводу о причине пожара.
Канал NTDTV утверждает, что возгорания в помещениях, где находились электрокары BYD, происходят регулярно. Это как автосалоны, так и сервисные станции. Кроме того, известны два случая, произошедших уже в 2024 году, когда электрокары загорались во время транспортировки автовозами.
В первых сообщениях утверждалось, что пожар начался с одного из электромобилей в шоу-руме. Однако позже концерн BYD заявил, что по итогам проверки исключает возможность возгорания машины — все аккумуляторы находились в исправном состоянии. По мнению специалистов BYD, причину надо искать в состоянии проводки самого здания, где находился дилерский центр: вероятнее всего, дело в её износе и коротком замыкании. Местные экстренные службы ещё не пришли к однозначному выводу о причине пожара.
Канал NTDTV утверждает, что возгорания в помещениях, где находились электрокары BYD, происходят регулярно. Это как автосалоны, так и сервисные станции. Кроме того, известны два случая, произошедших уже в 2024 году, когда электрокары загорались во время транспортировки автовозами.
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Поэтому, всюду и везде, надо слушать официальную экспертизу о причинах пожара от компетентных лиц. С вероятность 95% они укажут истинную причину.
*Ну кроме случаев, когда там кто-то специально не подстроил так, что выглядело как ему надо. И даже в таких случаях, уже страховая может привлечь матёрых специалистов и прочих лейтенантов Колобмо в отстатвке, которые докопаются до правды.
Хотя, когда речь идёт за китайские пробники автомобилей, как-то лично я больше склоняюсь к тому, что именно это незасохшее папье-маше причина проблем.
но сгорел довольно быстро.вонь конечно была не дай бог.