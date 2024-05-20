В Китае сгорел автосалон. Виновник, предположительно, электромобиль

В тушении пожара принимало участие семь единиц техники и около 30 специалистов, что может свидетельствовать о масштабе возгорания. Люди в инциденте не пострадали.



В первых сообщениях утверждалось, что пожар начался с одного из электромобилей в шоу-руме. Однако позже концерн BYD заявил, что по итогам проверки исключает возможность возгорания машины — все аккумуляторы находились в исправном состоянии. По мнению специалистов BYD, причину надо искать в состоянии проводки самого здания, где находился дилерский центр: вероятнее всего, дело в её износе и коротком замыкании. Местные экстренные службы ещё не пришли к однозначному выводу о причине пожара.



Канал NTDTV утверждает, что возгорания в помещениях, где находились электрокары BYD, происходят регулярно. Это как автосалоны, так и сервисные станции. Кроме того, известны два случая, произошедших уже в 2024 году, когда электрокары загорались во время транспортировки автовозами.