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В Китае сгорел автосалон. Виновник, предположительно, электромобиль

В Китае сгорел автосалон. Виновник, предположительно, электромобиль

Автор:
20 мая 2024 15:05
Сообщество : Автомир
Метки: BYD   Автовсячина   Китай   ЧП   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   пожар   электромобиль   
1146
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В провинции Фуцзянь сгорел дилерский центр BYD. Ремонту не подлежат семь товарных автомобилей, также пострадало несколько частных машин в сервисной зоне и на прилегающей парковке. Концерн винит в пожаре старую проводку, однако, по данным канала NTDTV, это уже десятое возгорание в дилерстве BYD с октября 2021 года.

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Метки: BYD   Автовсячина   Китай   ЧП   авто   автомир   автомобили   автосалон   машина   пожар   электромобиль   
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12  комментариев
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6k
TirAn 2 часа назад
были бы дизельными - не сгорели бы
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48k
Соломей 13 минут назад
теория.
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43k
Example 6.2.6 56 минут назад
Насколько мне известно - определить причину и очаг возгорания, в современном мире - вопрос полу часа работы выездных экспертов. И уж понять виновата проводка здания или локально припаркованный электро автомобиль - вообще не проблема. Понятно что бренд сторониться негативной рекламы, и будет отрицать причастность своей продукции к пожару, так же как и владелец здания, не захочет тянуть судебные тяжбы и тоже откреститься от обвинения в неисправной проводке.
Поэтому, всюду и везде, надо слушать официальную экспертизу о причинах пожара от компетентных лиц. С вероятность 95% они укажут истинную причину.

*Ну кроме случаев, когда там кто-то специально не подстроил так, что выглядело как ему надо. И даже в таких случаях, уже страховая может привлечь матёрых специалистов и прочих лейтенантов Колобмо в отстатвке, которые докопаются до правды.

Хотя, когда речь идёт за китайские пробники автомобилей, как-то лично я больше склоняюсь к тому, что именно это незасохшее папье-маше причина проблем.
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−4
15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
Вот так купишь по неоф. схеме тачку, а она возьмет да сгорит+прихватит гараж/дом/др имущество. Да ну, бенз/дизель пока лучшее. Да, горят, не так часто и горят когда реально забиваешь болт на обслуживание.
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1k
no. 2 часа назад
китайские батарейки взорвались, эка невидаль.
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941
Сосед ватажный 2 часа назад
Короч, лучше парковать его не в гараже своего дома, а на соседней улице))
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Добрый Бабайка
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