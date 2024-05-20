Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Трагедия случилась после визита главы Ирана в Азербайджан. Ранее сообщалось, что президент жив и находится в заботливых руках врачей.
Госагентство Mehr сообщило о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Вертолёт, в котором находился глава страны, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.
Вместе с Раиси погибли все, кто находился в тот момент на борту - в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.
«Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», - говорится в официальном сообщении Mehr.
Гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В своём сообщении он процитировал Коран: «мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». Эту фразу обычно используют, когда сообщают о плохих новостях.
Напомним, вчера вертолёт с президентом Ирана пропал с радаров, когда находился в холмистой местности провинции Восточный Азербайджан. Раиси с делегацией возвращался домой после визита в Азербайджан, где провёл встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Интересно, что в кортеже были три вертолёта, и два из них удачно долетели до места. Пропало лишь судно, на котором находился Раиси.
Поиски вертолёта, в которых принимали участие иранские, турецкие и российские специалисты, продолжались около 10 часов. Они были осложнены непростыми погодными условиями. В этой местности шёл дождь, после всё заволокло туманом. Учитывая бездорожье, добраться к месту крушения в районе села Ози было нелегко.
Около 3:30 мск турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла, куда спешно направили спасателей. К 6.19 они добрались до места. Судя по первым фото, обломки лежали на крутом склоне, вертолёт был полностью разрушен.
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Сначала иранские СМИ успокоили соотечественников вестью о том, что Раиси жив, и лишь через время появился официальный комментарий о смерти президента.
В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента полномочия переходят к его первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Он будет исполнять обязанности главы государства в течение ближайших двух месяцев, после чего пройдут внеочередные президентские выборы.
Вице-президент Ирана Мохбер заявил, что правительство будет функционировать без сбоев. На фото с чрезвычайного заседания правительства показали пустое кресло президента с траурной накидкой.
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