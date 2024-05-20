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Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

Автор:
20 мая 2024 08:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   авиакатастрофа   азербайджан   погиб президент Ирана   президент Ирана Раиси   
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Трагедия случилась после визита главы Ирана в Азербайджан. Ранее сообщалось, что президент жив и находится в заботливых руках врачей.

Госагентство Mehr сообщило о гибели президента Ирана Эбрахима Раиси. Вертолёт, в котором находился глава страны, потерпел крушение в иранской провинции Восточный Азербайджан.


Вместе с Раиси погибли все, кто находился в тот момент на борту - в том числе глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.


«Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», - говорится в официальном сообщении Mehr.


Гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В своём сообщении он процитировал Коран: «мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». Эту фразу обычно используют, когда сообщают о плохих новостях.


Напомним, вчера вертолёт с президентом Ирана пропал с радаров, когда находился в холмистой местности провинции Восточный Азербайджан. Раиси с делегацией возвращался домой после визита в Азербайджан, где провёл встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Интересно, что в кортеже были три вертолёта, и два из них удачно долетели до места. Пропало лишь судно, на котором находился Раиси.


Поиски вертолёта, в которых принимали участие иранские, турецкие и российские специалисты, продолжались около 10 часов. Они были осложнены непростыми погодными условиями. В этой местности шёл дождь, после всё заволокло туманом. Учитывая бездорожье, добраться к месту крушения в районе села Ози было нелегко.


Около 3:30 мск турецкий беспилотник Bayraktar Akinci обнаружил источник тепла, куда спешно направили спасателей. К 6.19 они добрались до места. Судя по первым фото, обломки лежали на крутом склоне, вертолёт был полностью разрушен.



Сначала иранские СМИ успокоили соотечественников вестью о том, что Раиси жив, и лишь через время появился официальный комментарий о смерти президента.


В соответствии со ст. 131 иранской Конституции, в случае смерти президента полномочия переходят к его первому заместителю. С 2021 года эту должность занимает Мохаммад Мохбер. Он будет исполнять обязанности главы государства в течение ближайших двух месяцев, после чего пройдут внеочередные президентские выборы.


Вице-президент Ирана Мохбер заявил, что правительство будет функционировать без сбоев. На фото с чрезвычайного заседания правительства показали пустое кресло президента с траурной накидкой.

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Метки: Ynews   Видео   авиакатастрофа   азербайджан   погиб президент Ирана   президент Ирана Раиси   
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28k
сеньор Леонсио 39 минут назад
А кто же это сделал?!

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6k
Отвратительный Мужик 10 секунд назад
Против Нетаньяху в данный момент выходят сотни тысяч протестующих требуя его отставки и в США тоже протесты против него, перед выборами. . Нетаньяху очень нужна война с Ираном, что бы удержаться у власти и получить помощь военную и финансовую США и ЕС.
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6k
Отвратительный Мужик 8 минут назад
Евреи очень помогли Алиеву победить армян своим оружием, технологиями и специалистами. Пришло время платить по счетам.
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191
Бывалый Трус 11 минут назад
Я конечно понимаю. Друг России и всё такое. Но у них отношение к человеку хуже чем к скотине. Смертная казнь для девочек с 9 лет, для мальчиков с 13. За хождении женщины без хиджаба - до 23 лет тюрьмы. Мы точно в том направлении двигаемся?
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13k
Том Сойер 19 минут назад
Вопрос - зачем было лететь в такую совершенно нелётную погоду? Кто решает это? Сам президент?
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10k
Alex Полчаса назад
Хохлы с жидами рады небось.
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79k
Viktor 36 минут назад
Как бы то ни было, погибли люди.

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6k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Насколько я знаю Азербайджан очень тесно связан с Израилем, фактически является его союзником . Очень странное совпадение, что президент Ирана погиб именно после встречи с Алиевым. Совпадение ? Не думаю .
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178
ПИВОнер SolomonA 20 минут назад
Тем не менее, имено ОН выразил первый надежду в молитве о том, что Президент Ирана останется жив. Откуда вылетел вертолёт? И что там за индус в Азерии крутился около вертолётов? Имхо: Алиев сейчас будет вертеться как "уж на сквродке".
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178
ПИВОнер SolomonA 18 минут назад
Чт вы знаете о диаспоре евреев в Азерии? И все как один - завербованные Моссадом. Иначе быть не может.
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Schreibikus
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