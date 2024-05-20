Теперь официально: президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе

«Эбрахим Раиси попал в аварию и принял мученическую смерть, служа и выполняя свои обязанности перед народом Ирана», - говорится в официальном сообщении Mehr.





Гибель Раиси подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури. В своём сообщении он процитировал Коран: «мы принадлежим Аллаху, и к нему мы вернемся». Эту фразу обычно используют, когда сообщают о плохих новостях.





Напомним, вчера вертолёт с президентом Ирана пропал с радаров, когда находился в холмистой местности провинции Восточный Азербайджан. Раиси с делегацией возвращался домой после визита в Азербайджан, где провёл встречу с главой государства Ильхамом Алиевым. Интересно, что в кортеже были три вертолёта, и два из них удачно долетели до места. Пропало лишь судно, на котором находился Раиси.

Поиски вертолёта, в которых принимали участие иранские, турецкие и российские специалисты, продолжались около 10 часов. Они были осложнены непростыми погодными условиями. В этой местности шёл дождь, после всё заволокло туманом. Учитывая бездорожье, добраться к месту крушения в районе села Ози было нелегко.