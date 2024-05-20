"Закройте онлайн-казино, пожалуйста": в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД покончил с собой из-за азартных игр

Кроме того, в письме мужчина указал, что сильно страдал от низких зарплат полицейских и призвал сменить начальство всего МВД.

Надеюсь, что в МВД что-то поменяется, и тут будут достойно оплачивать ваш труд, — написал погибший.

В столичной полиции по факту обнаружения тела сотрудника проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.