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"Закройте онлайн-казино, пожалуйста": в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД покончил с собой из-за азартных игр

"Закройте онлайн-казино, пожалуйста": в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД покончил с собой из-за азартных игр

Автор:
20 мая 2024 18:33
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   Санкт-Петербург   деньги   интересное   казино   полиция   проиграл деньги   фото   
1475
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Мужчина оставил предсмертную записку, в которой рассказал, что очень много проиграл.

В Санкт-Петербурге в здании полиции на Кременчугской утром 19 мая нашли тело бездыханного полицейского. Им оказался местный 36-летний инспектор ГИБДД. Его тело нашли в рабочем кабинете, рядом лежал табельный пистолет. В том, что это самоубийство, нет сомнений. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Он пожаловался на онлайн-казино и начальство, сообщает Baza.

Простите меня за всё, но я дальше не могу жить. Игровые аппараты сожрали мою жизнь. Я все деньги трачу на них, правда, ни разу не выигрывал. Простите, весь коллектив 1 ОСБ ДПС Госавтоинспекции, здесь действительно работают надежные и верные люди, но я больше не могу так жить! 2024 год стал для меня абсолютно черным годом. Я очень много, что потерял в этом году. Закройте, пожалуйста, онлайн-казино «Мостбет» и его зеркала. Начиная с 2020 по настоящее время оно меня убило, я всё проиграл, - написал мужчина.

Кроме того, в письме мужчина указал, что сильно страдал от низких зарплат полицейских и призвал сменить начальство всего МВД.

Надеюсь, что в МВД что-то поменяется, и тут будут достойно оплачивать ваш труд, — написал погибший.

В столичной полиции по факту обнаружения тела сотрудника проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что в Краснодаре мужчина стоял на мосту и собирался прыгнуть вниз. Вокруг него собрались люди, пытаясь его отговорить. Пожалуй, самые действенные слова произнес парень, сказав: «Это даже не высота, ты упадешь и будешь мучиться, давай здание повыше найдем!».

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Метки: ДПС   Санкт-Петербург   деньги   интересное   казино   полиция   проиграл деньги   фото   
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19  комментариев
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11k
sedoisever 2 часа назад
А какая ему разница, низкая зарплата или высокая? Он и высокую профукал бы.
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11k
Доктор 10 минут назад
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10k
Роман Полчаса назад
А в итоге попадает покер под раздачу ... Уж и поиграть негде в живой покер, а онлайн через ВПНы только. А прочие казино я так смотрю процветают?
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6k
sumrаknn Полчаса назад
Ему нужно наставника с ремнем, пара порок - и он бы задумался над тем что страшнее - смерть или бросить отдавать деньги. любые азартные игры - это 100000% проигрыш, еще ни один человек не выигрывал играя. Можно выиграть 1 ставку (дадут для поддержания азарта), но потом 10 сливов, потом еще 1 победка и 20 сливов. Долговременно никто никогда не выигрывал. Играют миллионеры, но они умные и они не пытаются выиграть - они удовольствие получают.
Кроме того, в настоящем казино еще можно выиграть крупную ставку,
там условно честно играют, т.е. ты всегда имеешь шанс на победу заметно меньше чем на проигрыш, но имеешь. В онлайн казино только его хозяин определяет сколько вернуть игроку из его ставок. Нп он скажет - в виде выигрыша возвращать 50%, или 70, или 30. Но только вернуть чуток потраченного, никогда не выиграть.
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17k
jnkbxybr Полчаса назад
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3k
Vadim Balabanov 36 минут назад
Мог бы на СВО пойти...
P.S. Не сарказм
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89k
Taras Kozalupko 37 минут назад
У нас в доме гаишник жил в соседнем подъезде, капитан.
Лет десять назад или чуть больше, когда еще игровые залы были в легале, увлекся, сильно проигрался под кредиты и тоже застрелился из табельного.
Чтоб своим в ровд висяка и проблем не делать, уехал за два района от города.
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11k
soar 40 минут назад
В казино ходят проигрывать деньги. Те, кто идет выигрывать, потом попадают в ситуации как герои фильма "карты, деньги, два ствола".
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2k
MrMopnex 46 минут назад
В Казино (любое) надо ходить с готовностью проиграть какую-то сумму денег и пощекотать себе нервы. А игроманы ходят туда за зарплатой (как этот мент), которую им, естественно, никто не выплатит. Ну раз в год, возможно, тебе что-то и перепадёт. Но и это нужно считать приятным бонусом к твоему проигрышу, не более. И уже тем более, не пихать свой выигрыш обратно, в надежде урвать куш. Игроков миллионы на Земле, а вот куш срывают реальные единицы.
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32k
AzuveR 59 минут назад
Игромания ,это болезнь.
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26k
sssss3 2 часа назад
Игрок проиграет любые деньги, и повышением з/п и смены начальства тут не поможешь.
Вообще не понимаю сути игры на деньги, ты изначально ЗНАЕШЬ что ты их потеряешь, проиграешь.
Это всё равно что с самолёта без парашюта прыгать и быть уверенным в благополучном исходе....
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
-"сильно страдал от низких зарплат полицейских "-
- работяга, бл"дь, нашелся...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5034 поста (4819 в горячем)
Pika-Pika?
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