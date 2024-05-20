"Закройте онлайн-казино, пожалуйста": в Санкт-Петербурге инспектор ГИБДД покончил с собой из-за азартных игр

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой рассказал, что очень много проиграл.
В Санкт-Петербурге в здании полиции на Кременчугской утром 19 мая нашли тело бездыханного полицейского. Им оказался местный 36-летний инспектор ГИБДД. Его тело нашли в рабочем кабинете, рядом лежал табельный пистолет. В том, что это самоубийство, нет сомнений. Мужчина оставил записку, в которой пояснил свои мотивы. Он пожаловался на онлайн-казино и начальство, сообщает Baza.
Простите меня за всё, но я дальше не могу жить. Игровые аппараты сожрали мою жизнь. Я все деньги трачу на них, правда, ни разу не выигрывал. Простите, весь коллектив 1 ОСБ ДПС Госавтоинспекции, здесь действительно работают надежные и верные люди, но я больше не могу так жить! 2024 год стал для меня абсолютно черным годом. Я очень много, что потерял в этом году. Закройте, пожалуйста, онлайн-казино «Мостбет» и его зеркала. Начиная с 2020 по настоящее время оно меня убило, я всё проиграл, - написал мужчина.
Кроме того, в письме мужчина указал, что сильно страдал от низких зарплат полицейских и призвал сменить начальство всего МВД.
Надеюсь, что в МВД что-то поменяется, и тут будут достойно оплачивать ваш труд, — написал погибший.
В столичной полиции по факту обнаружения тела сотрудника проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что в Краснодаре мужчина стоял на мосту и собирался прыгнуть вниз. Вокруг него собрались люди, пытаясь его отговорить. Пожалуй, самые действенные слова произнес парень, сказав: «Это даже не высота, ты упадешь и будешь мучиться, давай здание повыше найдем!».
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Кроме того, в настоящем казино еще можно выиграть крупную ставку,
там условно честно играют, т.е. ты всегда имеешь шанс на победу заметно меньше чем на проигрыш, но имеешь. В онлайн казино только его хозяин определяет сколько вернуть игроку из его ставок. Нп он скажет - в виде выигрыша возвращать 50%, или 70, или 30. Но только вернуть чуток потраченного, никогда не выиграть.
P.S. Не сарказм
Лет десять назад или чуть больше, когда еще игровые залы были в легале, увлекся, сильно проигрался под кредиты и тоже застрелился из табельного.
Чтоб своим в ровд висяка и проблем не делать, уехал за два района от города.
Вообще не понимаю сути игры на деньги, ты изначально ЗНАЕШЬ что ты их потеряешь, проиграешь.
Это всё равно что с самолёта без парашюта прыгать и быть уверенным в благополучном исходе....
- работяга, бл"дь, нашелся...